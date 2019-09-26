【小一面試】一文睇清全港熱門直私小學面試內容　面見次數及學費

隨著直資及私立小學小一入學面試陸續開始，家長又開始要留意信箱及電郵，記低面試日期及時間，希望不會撞期之餘，亦要為小朋友作最佳準備。而每間直私小學面試內容與次數各有不同，部分學校更設有第二或第三輪面試，有些校長更會面見家長作深入了解，難免令家長擔心自己對答影響面試表現及取錄結果，有曾經參加過家長面試的過來人直言「比自己見工更大壓力」。究竟各大熱門直私小學的面試次數是多少？哪間學校需要面見家長？面試內容是甚麼？還有學費及申請報名人數。 (資料圖片)

直資小學：

港大同學會小學

港大同學會小學簡介會 位於柴灣的港大同學會小學是近年較受歡迎的直資小學，今年報名人數達6,367，競爭激烈。 取錄人數：120人 競爭人數：去年平均約53人爭一個學位。 面試次數：面試共有三輪，第一輪面試後篩選約800至1000名學生進入第二輪面試，之後共有400名學生可進入第三輪面試。 學費（2019-20學年）：$31,160 （共分10期 繳交）

香港華人基督教聯會真道書院

香港華人基督教聯會真道書院推行全港獨有的11年一條龍教育制度，該校分為3個學習階段，分別為頭2年的基礎階段，中間5年的拓展階段，以及最後4年的通達階段，比一般少讀一年畢業，學校既提供本地文憑試（DSE）課程，又開辦國際文憑（IB）課程，學校更曾誕生兩名IB狀元。 取錄人數：198人 競爭人數：去年平均約27人爭一個學位。 面試次數：第一輪面試透過遊戲、口述問題及畫畫觀察學生，第二輪面試會分別接見學生及家長。 全年學費（2019/20）：$28,600（小學部） 第一及第二輪面試內容：

保良局陳守仁小學

保良局陳守仁小學 保良局陳守仁小學屬直資男女校，今年報名人數達到7300多人，學校只收取165人，平均約45人爭一個學位。學校面試共有三輪，會透過集體遊戲、講故事及個人面談等從中觀察小朋友。 取錄人數：165人 競爭人數：去年平均約45人爭一個學位 面試次數：第一輪面試透過遊戲觀察學生，第二輪面試會分別接見學生及家長。 全年學費（2019/20）：$19,800港元（分10期繳付） 第一、第二及第三輪面試內容：

聖保羅男女中學附屬小學

聖保羅男女中學附屬小學 聖保羅男女中學附屬小學是「一條龍」直資學校，今年報名人數約4900人。面試總分為50分，首輪面試佔20分，次輪則佔30分，首輪面試由多位老師與小朋友輪流見面，到不同的教室玩遊戲，如將物件拿到另一個地方。過程中大約會去2至3個教室，歷時一個小時。在遊戲中，老師會透過觀察小朋友的表現，看小朋友是否專心聆聽，會否霸着玩具不給其他小朋友。 取錄人數：150 人 競爭人數：去年平均約33人爭一個學位 面試次數：需要進行兩輪面試，首輪面試會篩選出300名學生進入第二輪面試。 全年學費（2019/20）：$63,000 第一及第二面試內容：

拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學 拔萃男書院附屬小學是「一條龍」的直資英文學校，每年收取的申請表都按10%的人數增長，今年約4000人申報報名。面試會分第一輪和第二輪，第一輪為group interview，由2名老師見3名小朋友；第二輪則是1名小朋友會見校長、校董等共三人。 收生人數：150人 競爭人數：去年約27人爭一個學額。 面試次數：共有兩輪面試，第一輪面試後300人可入選次輪面試。 全年學費（2019/20）：$42,750元 第一及第二面試內容：

英華小學

英華小學為傳統的直資男校，一直以來都是很多家長心儀的小學，今年報名人數有5131。面試共分為三輪，可以說是要過足三關。第二輪面試小朋友會與校長見面，並介紹一本自己喜歡圖書。第三輪校長與家長見面，了解日常生活及教學理念。 收生人數：約165人 競爭人數：去年約31人爭一個學額。 面試次數：學校從第一輪面見者之中甄選約 10% 學生進行第二輪面試，再挑選約300人進行第三輪面試。 全年學費（2019/20）：$18,000元 第一、第二及第三輪面試內容：

聖保羅書院小學

（聖保羅書院小學網上圖片） 聖保羅書院小學是港島區直資男校，今年報名人數約2600人，學校收生112人，平均約24人爭一個學位。學校面試共有兩輪，期間不會面見家長，第二輪面試約在明年1月進行，取錄結果將於明年2月尾至3月公布。 收生人數：約120人 競爭人數：去年約28人爭一個學額。 面試次數：學校從第一輪面見者之中甄選約 350 位進行第二輪面試 全年學費（2019/20）：$30,000元 第一及第二面試內容：

優才（楊殷有娣）書院小學部​

優才（楊殷有娣）書院小學部小一簡介會。 優才（楊殷有娣）書院小學部一向以推動資優教育見稱，今年有約3200人申請，面試分為兩次，第一次面試為小朋友面試，分小組和個人面試。 取錄人數：120人 競爭人數：去年約27人爭一個學額。 面試次數：第一次面試為小朋友面試，分小組和個人面試，第二輪面試需接見家長及小朋友，第二輪面試後會公布優先備取生名單，家長會獲邀參加多元資優生家長課程，每月一堂，共9堂。所有優先備取生均可進入第三輪面試，只接見學生。 全年學費（2019/20）：$34,100 第一、第二及第三輪面試內容：

私立小學：

拔萃女小學

拔萃女小學為傳統私立基督教女校，為一眾家長心儀的名校，往年報考小一的申請人約3800人，只招收140人，平均27人爭一個學位。 報名人數：約3800人 收生人數：140人 競爭人數：去年約27人爭一個學額。 面試次數：共有兩輪面試，第一輪面試後約500人可入選次輪面試。 全年學費（2019/20）：$70000 第一及第二輪面試內容：

保良局蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校 保良局蔡繼有學校是非牟利一條龍男女私立學校，去年報名人數達到4000人，學校只收取180人，平均22人爭一個學位。 收生人數：180人 競爭人數：去年約22人爭一個學額 面試次數：面試需過三關，第一輪面試後約有1000名學生可以進入第二輪面試，最後會在第二輪面試中挑選約600人進入第三輪面試。 全年學費（2019/20）：$82,500（分11期繳付） 第一、第二及第三輪面試內容：

救恩學校（小學部）

屬港島區私立學校，一直是家長心目中的happy school，今年校方共收到2400份報名表，學生只需要經過一輪的面試，學校共錄取100名學生，平均24人爭一個學位。對比其他名校，報考救恩學校不用過五關斬六將，整過過程只有一次面試。 收生人數：100人 競爭人數：去年約24人爭一個學額 面試內容：只有一輪面試，面試會由三位老師進行，6至7個小朋友一組，歷時40分鐘。老師們透過觀察小朋友與小朋友之間的玩耍，又會與小朋友聊天、閱讀圖書，參考幼稚園K2的報告，隨後就會進入校長房見校長，歷時8至10分鐘，與小朋友聊天。 全年學費（2019/20）：$57,300