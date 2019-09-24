隨著自行統一選校開始交表，升小氣氛亦變得熱烈，家長除了關心學校口碑、功課量、測考次數等等外，教學語言亦有很多家長關心，而不少家長也希望小朋友可以提早入讀英文小學，打好基礎。記者翻查教育局網頁最新上載之《小學概覽2019》中，發現教學語言為英文的全港官立及資助小學共有11間，當中不乏深受家長追棒的「名校」，同時亦有不少穩世英小，可能連該區的家長也未必知道。 (資料圖片)

一般而言，以英語為主要教學語言的小學，即除了中文科以外，包括數學、常識及英文科也是以英語教授，而在全港11間官津小學中，以12校網的灣仔區最多小學的教學語言為英文，當中包括深受家長追棒的女校瑪利曼小學及男校聖若瑟小學，而李陞大坑學校及官立嘉道理爵士小學亦是該區以英文為主要教學語言之小學。另外，41校網的九龍城區只有兩所英文小學，分別是拔萃小學及瑪利諾修院學校，同屬傳統「爭崩頭」名校。 其餘4間以英文為主要教學語言的官津小學也屬隱世英小，分別位於40網深水埗區的李鄭屋官立小學、45網黃大仙區的伊斯蘭鮑伯濤紀念小學及48網觀塘區香港道教聯合會雲泉學校及新界惟一一間於71網屯門區的伊斯蘭學校。

視乎小朋友英文能力而選擇 兒童發展及升學專家Ken Sir表示，有一些較冷門的英文小學，主要是收非華語學生，所以課程除了中文科之外，基本上也是以英文教學，他說：「值得留意是現在有一些小學可能在三年級或四年級才將數學或常識科轉成英語。我認為在小學階段未必有需要全部科目用英文授課，因為香港現在的兩文三語已發展成熟，就算是中文小學的英文教學程度也不會相差太遠。」 他續指：「當然因為英文學校其他的科目也用英文教，所以就讀那些學校的學生接觸英文的機會較多，無論是寫作上、應用上會較為全面，這也是事實；但首先要視乎小朋友本身的語言能力，在幼稚園階段小朋友的英語底子，又或者父母自己本身的英語水平是否幫到小朋友，這也會影響到小朋友學習英語的壓力和挫敗感。」

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