【幼稚園K1學費】新界及離島區學校名單　元朗區最多真免費幼稚園

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。幼稚園教育計劃實施第三年，教育局早前公佈今年幼稚園學費調整結果，全港約有730所幼稚園參加免費幼教計劃，半日制幼稚園當中，9成會在今學年免收學費。有8間學校全日班由免費變收費，令「真免費」幼稚園今年減至57間。 記者根據全港幼稚園最新「收費證明書」，整理出全港幼稚園2019/20學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供最新的學費資料。

其他地區幼稚園學費

【幼稚園K1學費】港島區學校名單 有幼稚園加學費150%

【幼稚園學費】九龍區學校名單 迦南幼稚園半日班減學費3%

有幼稚園學費加幅達213%

在全港的幼稚園名單中，新界及離島區是最多幼稚園提供免費半日班，當中在元朗就有約47間。而今年也有不少幼稚園加學費，當中位於屯門的路德會呂祥光幼稚園，全日班學費就由去年$2,550，加至每年$8,000，加幅達213%。

此外，有四間分別位於葵青、屯門及大埔幼稚園的全日班，亦由以往免費，加至每年2千多元，這四間幼稚園分別是荃灣鍾來幼稚園、藍如溪盛成皿教育基金邊耀良幼稚園、世佛觀自在幼兒學校及大埔富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園。

葵青區幼稚園學費：

荃灣區幼稚園學費：

屯門區幼稚園學費：

元朗區幼稚園學費：

北區幼稚園學費：

沙田區幼稚園學費：

大埔區幼稚園學費：