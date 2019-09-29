【親子教養】愉快學習可行嗎？還是必須先苦後甜？｜程衞強

很多朋友都問我，愉快學習是否真的可行？他們覺得愉快學習都是離地萬丈的東西。我們從小到大都有一個觀念，就是「No Pain，No Gain」，所以覺得要有得著，就必須要痛苦。

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要流汗，才有得著，這是正確的。但流汗不一定痛苦。舉例說，孩子到公園跑跑跳跳，弄得滿頭大汗，但是很快樂；相反，如果父母要求孩子在公園內跑步夠30分鐘才能完成任務，他們一定過得很痛苦了。同一個活動，不同的情緒感受，完全取決於活動過程。

所以，遊戲與否並非取決於活動本身，而是家長的態度、孩子的理解。兒子朗朗K2剛開始需要做功課時，我會跟他比賽「鬥快、鬥靚」（因為他是一個比較愛拼的孩子嘛），因此，差不多「佢做幾多我做幾多」，但他在過程中慢慢地將功課培養成為習慣，過程有歡笑、有互動。當然，在剛開始時家長需要較多的時間投入，因為要有互動、要有參與嘛，他做功課的時間也可能因而較長，但當習慣形成後，孩子就會較自覺地學習。K2時朗朗能夠自己在房間做功課30分鐘。現在小學了，他會在學校自發地完成部份作業才回家。我想，父母們都希望見到孩子自發學習吧！

(GettyImage) 朗朗的興趣活動也不少，但他有權決定學什麼、不學什麼。我都會「精心設計」一些接觸機會，讓他決定是否學習（在過程中，父母也需要玩得很投入，父母需要做一個榜樣，而非旁觀者，不是單單說：「嗱！呢個係鋼琴，你去彈吓睇吓鍾唔鍾意玩，鍾意就幫你報名啦！」）。就以鋼琴為例，他學了超過一年（沒有考過任何級別），剛開始時很有興趣，後來發現自己不喜歡了，於是便停學了。自主性，也可以讓孩子對活動更有動力、更有Buy-In。 「愛學習」這個態度，必須由小培養。孩子越大，他們受外界影響就越多，老師的態度、同輩的溝通、社會文化的薰陶等，都會造成他們對學習的態度及想法。 再一次，愉快學習的關鍵，不是在於學什麼，而是怎樣學。父母們，你懂的！