別因缺憾和弱點局限孩子　讓錯誤成為子女的Superpower｜魚子媽

最近看了一部美國紀錄片《月光奏鳴曲：無聲的三樂章》(Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements)，是關於一個家庭裡受遺傳性失聰影響的兩代人截然不同的成長歷程，以及在接受人工耳蝸手術後面對的轉變，令我有很深的感受。 為人父母都希望子女健康健全，即使是子女只是有傷風感冒的小毛病，我們都會很擔心和緊張，假若子女是先天失聰，父母應如何面對並幫助孩子走他的人生路？ 【編按：作者為魚子媽、圖片來自《月光奏鳴曲：無聲的三樂章》劇照】

《月光奏鳴曲》導演Irene Taylor Brodsky的父母都是先天性失聰，而她的大仔Jonas也不幸地遺傳了家族性的失聰基因，但不同的是，Irene的父母到65歲才接受人工耳蝸手術，而她的兒子在四歲時已做了手術。翻查資料，Irene在2007年已經拍過一部紀錄片《Hear and Now》，就是紀錄了她的父母年屆高齡才做手術，並重新學習聽和講的過程，該片更在美國著名的辛丹斯電影節獲得觀眾大獎，雖然廣獲好評，但她當時說過自己不會再以自己的家人為題材拍紀錄片，只是她萬萬想不到後來誕下先天失聰的Jonas，亦因此有了《月光奏鳴曲》這部續集。

Jonas自幼就接受了人工耳蝸手術，在童年階段已開始鍛鍊聽覺和熟習有聲世界，現在11歲的他喜歡鋼琴演奏，聽覺之敏銳不比一般人遜色，他更對貝多芬的名作「月光奏鳴曲」情有獨鍾，堅決越級挑戰難度，非學不可，相信原因是他知道貝多芬創作此曲之時，正是經歷重病後慢慢失去聽覺的階段，所以此曲對他有特殊意義。 Jonas的外公和外婆就沒有他那麼幸運，以前醫學科技未如現今昌明，他們到65歲時才做手術，大半生已在無聲世界度過。他們一方面驚嘆科技日新月異，同是失聰的孫兒竟能如平常人般生活甚至演奏鋼琴，另一方面他們對於有聲世界仍有著一種陌生感甚至抗拒感，他們已習慣了用手語或讀唇來溝通，有時更寧可把儀器關掉，返回無聲世界，樂得清靜。

其實希望耳根清靜的不止是Jonas的外公和外婆，Jonas自己有時對於周遭的聲音也感到吃不消，尤其是當他練琴的時候，除了周遭的聲音會令他無法集中外，他彈琴時聽得到或聽不出的錯誤，都會令他非常煩躁，片中一幕更見他除掉了外置儀器，在聽不到聲音的情況下彈奏他心愛的樂曲，反而隨心所欲。 片中還有一幕，是Jonas的外婆去看醫生，希望找出她失聰的原因，究竟是先天還是後天？這實在是令人驚訝，她都70多歲了，原來一直不知道自己失聰的原因，因為她的父母也沒有跟她多談。而醫生給她的答案是，她是先天的基因「出錯」，醫生的用詞是「misspelled」，外婆一臉困惑，醫生再嘗試用更「貼地」的字眼來解釋，說「就像是個typo(串錯字)」，外婆就更為錯愕。其實她並非不明白醫生的意思，她只是不認同醫生把她的先天失聰解釋為基因上的「錯誤」(mistake)，她更對醫生說：「這或者不是個錯誤，只是有些人本是如此。」

我們眼中的「錯誤」或「缺憾」，其實換個角度看，也可以一種過人的優勢。我很喜歡片中一幕，導演的幼子在鬧情緒，尖叫聲哭聲不斷，外公把助聽儀器關掉，進入無聲之境，煩擾盡消，導演旁白說：「外公有superpower。」這可是我們「正常人」求之不得的異能。身體有殘缺的人，某些感官往往比一般人發達，做到很多能人所不能的事，我記得之前有一位截肢舞者說過：「Don’t focus on what you can’t do, focus on what you can do.」，絕對是當頭棒喝。

導演表示，當Jonas學彈《月光奏鳴曲》時，她看了很多貝多芬的書信和不斷聽他的樂曲，她說：「我慢慢發覺貝多芬並不是因為成功克服了失聰，繼而創作出偉大樂章，而是因為失聰才令他能創作出偉大樂章，失聰為他的音樂重新定義，並讓他向全世界展示他獨特的聲音。我覺得Jonas會跟貝多芬一樣，從失聰中找到他獨有和真摯的表達方式。」 這電影令我體會到，作為家長的，不應因為子女的「缺憾」和「弱點」，而局限了他們的發展和可能性，每個生命都是不同的，每個人都必然有各自的弱點，但你也可以視之為你的「superpower」。如片中所說：「Let the mistake become the music」，擁抱你的與別不同，方可走出不一樣的精彩人生。 《月光奏鳴曲：無聲的三樂章》將會在9 月舉行的「辛丹斯電影節：香港」上映 (hk.sundance.org)