【筋肉寶寶養育記】半職比全職更忙　但卻換來自信及快樂│Kylife

在4個月前我開始我的半職生活，一星期返四日，由早上8時至下午2時，工作地點跟家的距離不太遠，而我同老公公司的距離很近，所以我們每日早上也會一齊步行上班，增加互相的溝通及相處時間，慢慢下來關係的確有改善，而不是每晚在家只說說那一兩句話。

每天放工我馬上回家接力湊筋肉寶寶，如果筋肉寶寶睡醒我們會一起去買餸，又或者帶他到公園玩放放電，不過他每次也玩到不願離開，一抱他走就爆喊！

大家可能會問，我其他時間有什麼做呢？我每日真正有屬於自已的私人時間，就只有晚上或放工回家後筋肉寶寶還未起床的時間。雖然每日過得比做全職媽媽時更忙，亦要兼顧很多部分，不過找到發揮自己興趣的空間，能夠增加自己相關工作經驗，最重要能夠陪伴筋肉寶寶長大，再忙我都會很享受呢！

我知道有部分全職媽媽都想找一份半職工作幫補家計，其實半職工作生活我由懷孕後就已經想擁有，自己能夠賺錢，減少家庭負擔，現時筋肉寶寶快到幼稚園面試階段，所以我為他安排上Playgroup，只不過每月一星期兩天，學費都要接近一千元，現在我有工作，在金錢上我能自己幫他安排，而且又可減少與老公在金錢上的磨擦呢！

所以鼓勵各位全職媽媽如果時間許可，亦可嘗試找一份半職工作，讓自己重拾工作上的自信同快樂呀！