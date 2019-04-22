【筋肉寶寶養育記】兩款簡易寶寶小食食譜推介│Kylife

親子
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我一直都很想烹調BB小食給筋肉寶寶試試，我看過不少食譜需要使用焗爐（本身家裏沒有這設備），加上自己煮食上不是太有天分，所以我都盡量找找真正零難度超簡單的食譜製作看看！

這次就跟大家分享兩個零難度BB小食：

BB版香蕉Pancake

材料：

兩根香蕉
兩隻蛋

處理步驟：

+4
+3
+2

小貼士：

1. 我錯誤估計香蕉的甜度，實際蛋可以用3隻，香蕉照樣用2隻

2. 香蕉要盡量磨到最蓉的狀態，否則會很難煎

3. 盡量小火落少油，否則狂加油都不行

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BB芝士蛋飯糰

由於我們要吃大人版壽司，所以我們就準備另一款零難度BB小食－BB芝士蛋飯糰，讓筋肉寶寶試試。

材料：

珍珠米
BB芝士

處理步驟：

先煲好少少珍珠米，然後將珍珠米放涼備用；炒好蛋備用。

筋肉寶寶第一次看到有一點驚喜，之前又沒有試過芝麻油的味道，所以他很賞面很快吃完。

小貼士：

1. 沒有珍珠米可用普通白米，不過口感上㑹差一點

2. 如果BB較年幼，可用烚蛋代替炒蛋

3. 如怕對蛋白敏感，就小心處理蛋的部分

4. 最好即日吃完

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