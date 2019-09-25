為不如意事向家人「問責」　難以建立愛與同理心｜失敗媽媽之日常

很久以前，我就發現自己很喜歡把不如意的事，在一千零一秒發生後在腦海中產生了怪罪他人的念頭。從前念頭可能只在心裡，而把念頭直接不修飾地說出來的情況，在成為全職媽媽後就變得更明顯。

（GettyImage） 家中很混亂，每次整理沒很久就打回原形，都是因為老公在處理家事上不配合、家務助理的間中偷懶、孩子每天也幫倒忙把家中物品亂移位…… 活動遲到了，都是因為港鐵又延誤、小巴上了三架也上不到、小孩臨出門才鬧情緒…… 自己生病了，都是因為老公經常不在家沒支援、昨天那所餐廳冷氣過份的大、孩子半夜無故惡夢驚醒弄到我睡不夠……

每次發生計劃以外的事，我的腦袋有9成機會也是自動去想──是誰令這件不如人意的事發生？即使不是一個人的錯，我腦海也會不自覺地想找出所有令這件「壞事」發生的滋事人物，包括我自己。

（GettyImage） 我從小就生於一個「control freak」的大家庭，以致自己在成長路上在掌控和放手之間經歷過不少痛苦地爭扎。而每次發生問題時，找出是哪些人的錯，就變成了抒發自己心中鬱悶和恐懼的方法。 但即使問了「這是誰的錯」，其實很多時只不過是把自己的不快發洩。這種方式的問責，事實上談不上是和平的溝通，這種對話無論是對自我和他人，也有着負面的影響。當我只是專注於追究是誰的錯和怪責誰是事件中的最大「兇手」，通常都缺乏足夠的正面力量、意志再去根本地改善問題和令自己他人負起真正責任，因為我已花掉大部分的力氣去發放負能量情緒和找出哪個人錯得比較多。 愛的關係和同理心永遠不能在這樣的思想基礎下建立，尤其孩子漸漸長大，「期望落差」和「不受控」的情況只會更多更廣。每次我有這種思維模式時，其實都不自覺地傷害了身邊愛我的老公、孩子和好友，但願媽媽我能寫下此文貼在家中多醒覺，放下恐懼，讓愛與同理心先由家中好好每天孕育，才能傳延至社區和整個世界。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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