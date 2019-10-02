【小一面試現場直擊】聖保羅男女中學附小面試　玩遊戲看圖答問題

聖保羅男女中學附屬小學一直是家長熱門的直資小學，2020/2021年度將取錄150名小一學生，學校今年就收取到約4900份申請表，平均32人爭一個位。一連4日的小一面試於今早11時開始，家長最關心的當然是今年面試的題目及內容，記者即時訪問離開學校的家長及小朋友，他們分享面試內容及細節。 攝影：黃舒慧

第一場面試在上午11時開始，而有不少家長帶小朋友提前到達，最早的更是10點便到學校門外了，而大概10時半左右，學校才開放讓家長和考生進校內等候，面試在中午12時15分左右結束，過程大約1小時15分鐘。

家長最關心的當然是今年面試的題目及內容，我們訪問了十多位考生，總結了一下面試內容：

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聖保羅男女中學附屬小學校長梁麗美，早前在簡介會接受訪問時表示，面試將分為兩部分，所有申請人均獲第一輪面試機會，第一輪面見日期在9月下旬至10上旬，當中揀選約300人進入第二輪面試，並於10月下旬至11月上旬舉行，申請結果會在11月下旬公佈。 約300人可進入次輪面試 首輪面試由老師面見小朋友，整個過程歷時一個小時，以小組活動及遊戲形式進行；之後由副校長、主任或資深老師向小朋友了解日常經驗及生活解難等，面試以小朋友母語進行，可以是廣東話、英文或普通話，但梁校長希望家長先了解學校是一所中文小學，小三開始逐步轉成普通話教常識及數學等科目，但小六會轉成英文教授，以作為升中做準備。希望家長了解清楚學校選用的語言是否適合小朋友。

報名人數：4900人

收生人數：150人

學費：全年$63,000（分10期繳交）