【小一面試】期望愈大壓力更大　怎避免壓力爆煲｜Karen教養信箱

教育是一個孩子成長的必需品。父母 最想給孩子的往往是最好的。我也不例外，希望自己的孩子能在最合適的學校裏得到最優質的教育，從而獲得多元智能的全人發展。相信今天在面對升學和面試時，不論父母還是孩子都總會有大大小小的壓力。 我為了讓孩子和自己避免壓力爆煲的情況發生，我和老公早在孩子讀幼兒班時已經開始為報讀小學作準備。我們會一起參加學校不同的活動（例如：簡介會、開放日和體驗日）， 務求搜集最多的資料，藉此了解學校的辦學理念、教學模式及校園設施等。到了孩子小一入學面試時，我們夫婦倆仍能保持正面和積極的態度。這有賴我倆持續地做好三個必勝（W-I-N）的準備功夫。

一. 毅力 Willpower 當人面對過多壓力時，有時候會選擇逃避現實。可是當父母為了避免面試的壓力而逃避選校的準備，最終卻導致自己失去了足夠的時間作最好準備。這只會使父母不知不覺地陷入後悔莫及的境地。正所謂：「機會是留給有準備的人」。只要父母有毅力 (Willpower) ，就會持之以恆。他們每天一小步一小步地培育孩子的品德、訓練孩子的技能和搜集學校的資料。 毅力 (Willpower) 可讓父母明白到孩子的成長需要時間去學習和發展，切忌操之過急；以免對孩子期望越大，失望更大。父母若要培養自己和孩子的毅力 (Willpower) ，就可以先定一個目標，每天盡可能在特定的時間把這事情做好，甚至做得比前一天更好。這種日常的紀律有助提升個人和孩子的毅力 (Willpower)。

二. 交流 Interaction

每個人都需要正能量。究竟正能量可以從何而來呢？其實一些讓我們激發「利他」意願或產生共鳴的行為，都可歸納為帶來正能量的行為。例子有當我們主動與其他人分享選校和面試資訊時，我們就為自己製造一些幫助別人的交流 (Interaction) 機會。

父母可以為自己定期安排一些社交活動，跟孩子年齡相近的家長朋友好好聯誼一下，互相交流 (Interaction) 經驗和心得。藉著這股利他的社交力量，讓家長自己懷著輕鬆的心情去分享，暫時放下面試所帶來的緊張心情和沉重壓力，從而獲取更多正能量去面對悠長的面試過程。

三. 通告 Notice 面試期間，父母的腦海中總是充斥著不同的事情，當中包括有：面見的時間、孩子興趣班和工作的事務等。父母和孩子的時間表都是密密麻麻的， 這時大家都很容易會把事情做漏。父母為免讓自己有過多的壓力，就可以養成一個寫通告 (Notice) 的習慣 。 父母可以把家中一個小角落或者當眼處作為一家人的記事壁報板。每當有重要的事情 (例如：孩子面試的日期和時間) ，父母可以寫張通告 (Notice) 並貼到記事壁報板上提醒自己、伴侶和孩子，好讓一家人都負上記事的責任來，也為自己減少做漏事情的機會。 生活上總是有一些小技巧可以幫助自己解決問題。在教養孩子的路上，父母都可以持續學習，裝備好自己來發現孩子的特性、了解孩子的需要和塑造孩子的性格 (例如：主動參與、團隊合作和聽從指令) 。希望我有機會在家長課程（https://www.eventbrite.hk/e/70419216773）中與大家分享更多。在此，祝各位為孩子面試而忙碌著的父母好運吧！