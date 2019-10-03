【小一面試】期望愈大壓力更大　怎避免壓力爆煲｜Karen教養信箱

教育是一個孩子成長的必需品。父母 最想給孩子的往往是最好的。我也不例外，希望自己的孩子能在最合適的學校裏得到最優質的教育，從而獲得多元智能的全人發展。相信今天在面對升學和面試時，不論父母還是孩子都總會有大大小小的壓力。
我為了讓孩子和自己避免壓力爆煲的情況發生，我和老公早在孩子讀幼兒班時已經開始為報讀小學作準備。我們會一起參加學校不同的活動（例如：簡介會、開放日和體驗日）， 務求搜集最多的資料，藉此了解學校的辦學理念、教學模式及校園設施等。到了孩子小一入學面試時，我們夫婦倆仍能保持正面和積極的態度。這有賴我倆持續地做好三個必勝（W-I-N）的準備功夫。
一. 毅力 Willpower
當人面對過多壓力時，有時候會選擇逃避現實。可是當父母為了避免面試的壓力而逃避選校的準備，最終卻導致自己失去了足夠的時間作最好準備。這只會使父母不知不覺地陷入後悔莫及的境地。正所謂：「機會是留給有準備的人」。只要父母有毅力 (Willpower) ，就會持之以恆。他們每天一小步一小步地培育孩子的品德、訓練孩子的技能和搜集學校的資料。
毅力 (Willpower) 可讓父母明白到孩子的成長需要時間去學習和發展，切忌操之過急；以免對孩子期望越大，失望更大。父母若要培養自己和孩子的毅力 (Willpower) ，就可以先定一個目標，每天盡可能在特定的時間把這事情做好，甚至做得比前一天更好。這種日常的紀律有助提升個人和孩子的毅力 (Willpower)。
二. 交流 Interaction
每個人都需要正能量。究竟正能量可以從何而來呢？其實一些讓我們激發「利他」意願或產生共鳴的行為，都可歸納為帶來正能量的行為。例子有當我們主動與其他人分享選校和面試資訊時，我們就為自己製造一些幫助別人的交流 (Interaction) 機會。
父母可以為自己定期安排一些社交活動，跟孩子年齡相近的家長朋友好好聯誼一下，互相交流 (Interaction) 經驗和心得。藉著這股利他的社交力量，讓家長自己懷著輕鬆的心情去分享，暫時放下面試所帶來的緊張心情和沉重壓力，從而獲取更多正能量去面對悠長的面試過程。
三. 通告 Notice
面試期間，父母的腦海中總是充斥著不同的事情，當中包括有：面見的時間、孩子興趣班和工作的事務等。父母和孩子的時間表都是密密麻麻的， 這時大家都很容易會把事情做漏。父母為免讓自己有過多的壓力，就可以養成一個寫通告 (Notice) 的習慣 。
父母可以把家中一個小角落或者當眼處作為一家人的記事壁報板。每當有重要的事情 (例如：孩子面試的日期和時間) ，父母可以寫張通告 (Notice) 並貼到記事壁報板上提醒自己、伴侶和孩子，好讓一家人都負上記事的責任來，也為自己減少做漏事情的機會。
生活上總是有一些小技巧可以幫助自己解決問題。在教養孩子的路上，父母都可以持續學習，裝備好自己來發現孩子的特性、了解孩子的需要和塑造孩子的性格 (例如：主動參與、團隊合作和聽從指令) 。希望我有機會在家長課程（https://www.eventbrite.hk/e/70419216773）中與大家分享更多。在此，祝各位為孩子面試而忙碌著的父母好運吧！
作者簡介：
Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）
KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。