【轉季咳嗽】分清2類幼兒咳嗽原因　亂食咳水未必有用！

踏入10月夏去秋來，溫度高低反覆，小朋友容易咳個不停，令人憂心。兒科專科醫生指出，幼兒咳嗽大致分為2類：由敏感引起，或是由病毒導致。

兒科專科醫生陳欣永表示，兒童咳嗽有很多原因，不同起因而引起咳嗽的嚴重性及咳嗽時間也不同，例如全日無間斷咳嗽、只在早晚咳嗽、吃飯後咳嗽或躺平後咳嗽等，不同原因的咳嗽需要不同治療方法，需靠醫生臨床診斷。

陳欣永醫生表示咳嗽可以大致上分為2種類型：由敏感引起的咳嗽，以及由病毒導致生病，繼而引起咳嗽，常見於季節性轉變及感染而致。

兒科專科陳欣永醫生 敏感型咳嗽最常見 敏感性咳嗽能持續接近一至兩星期，陳醫生說：「最常見的原因是因季節性轉變而引發咳嗽，其他原因則多數因為家中環境，例如塵蟎、拜神、家人食煙或寵物毛髮等等。」他說。 他又指，「致敏源」可以是環境因素，如窗簾、床單久未清洗，很容易積聚塵蟎，又或是食物的因素。另外，假如父母本身患有氣管敏感、濕疹等，小朋友同患的機會也會比其他小朋友高一點。而一般有氣管敏感的小朋友，很多時同時有鼻敏感、眼睛痕癢、濕疹等問題，宜多加留意。

氣管敏感並沒有所謂「斷尾」，需因個別體質而定，有部分的小朋友的確會隨年齡增長，發作的次數也隨之減少；但亦有部分人小時候沒有出現敏感，長大後才出現，難以一概而論。