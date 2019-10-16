【溫中文】考試前練習！ 網上免費教材練寫作、閱讀理解

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考試周又快將開始，不少家長都在為子女尋找溫習的練習。除了花錢購買坊間的補充練習，網上也有不少免費資源可以幫助學生打好基礎。家長可以按孩子的程度選擇合適的練習，也能隨時讓他們越級挑戰，享習學習和溫習的過程。是次，我們搜羅了一些學中文的免費教材，家長可以自行列印，讓學生在溫習同中做好應考的準備。

寫作練習（按圖下載）

題目：一個不尋常的中秋節（適合小二至小四）

題目：可愛又可恨的小魔怪（適合小一至小三）

題目：烏鴉要整容（適合小二至小三）

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題目：三隻小豬（揭秘版）（適當小三至小四）

題目：海灘嘉年華（適合小三至小六）

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題目：大鼻的長鼻子（適合小四至小六）

題目：追尋賊車（適合小四至小六）

題目：球場風雲（適合小五至小六）

閱讀理解

免費手機應用程式「時事學中文」提供初階到高階的時事閱讀篇章和趣味評估練習。雖然篇章是2016年的文章，但學生仍能學到當中的詞彙和語文知識，練習閱讀理解。程式能以廣東話朗讀篇章，也能圈出生字，程式內學習讀音和筆順。另外，評估的題目也相當多元化，除了字詞理解，也有聆聽和說話題目，全面訓練學生聽說讀寫。文章和評估皆可列印，平日溫習或默書也能應用得到。

iOS下載：（按此）

Google Play下載：（按此）

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「聽說讀寫小奇兵」

適合K2至初小的學生使用，透過趣味遊戲鞏固語文基礎知識，加強學習動機，提升中文聽說讀寫的能力。APP內分有11個主題區，超過600個遊戲項目。每款遊戲也有「專家話你知」，家長可以從中了解遊戲背後的目標和意義。此程式於智能手機和平板電腦均適用。

下載：Android版及iOS

入面分有4個島嶼，除了遊戲，還有故事分享。

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