【溫中文】考試前練習！ 網上免費教材練寫作、閱讀理解

考試周又快將開始，不少家長都在為子女尋找溫習的練習。除了花錢購買坊間的補充練習，網上也有不少免費資源可以幫助學生打好基礎。家長可以按孩子的程度選擇合適的練習，也能隨時讓他們越級挑戰，享習學習和溫習的過程。是次，我們搜羅了一些學中文的免費教材，家長可以自行列印，讓學生在溫習同中做好應考的準備。

寫作練習（按圖下載）

題目：一個不尋常的中秋節（適合小二至小四）

題目：可愛又可恨的小魔怪（適合小一至小三）

題目：烏鴉要整容（適合小二至小三）

+ 3 + 2

題目：三隻小豬（揭秘版）（適當小三至小四）

題目：海灘嘉年華（適合小三至小六）

+ 2

題目：大鼻的長鼻子（適合小四至小六）

題目：追尋賊車（適合小四至小六）

題目：球場風雲（適合小五至小六）

+ 12 + 11 + 10

「聽說讀寫小奇兵」

適合K2至初小的學生使用，透過趣味遊戲鞏固語文基礎知識，加強學習動機，提升中文聽說讀寫的能力。APP內分有11個主題區，超過600個遊戲項目。每款遊戲也有「專家話你知」，家長可以從中了解遊戲背後的目標和意義。此程式於智能手機和平板電腦均適用。

下載：Android版及iOS版

入面分有4個島嶼，除了遊戲，還有故事分享。