【免費】學中文、寫字及句子表達　本地APP協助學前及初小學生

玩遊戲，學中文！協康會研發3個免費的應用程式，可以幫助幼稚園至初小的學生學習語言表達、中文寫字和部首等，以遊戲的方式邊玩邊學。開發者表示，家長不宜把遊戲當訓練，一起和小朋友感受遊戲的樂趣，並把當中的知識帶入生活之中。

建議家長和小朋友一同遊玩和學習。(GettyImage) 語文能力需要從小培養，除了學習英文外，近年家長也非常注重學生的中文表達能力。協康會研發的3個學習遊戲APP均為免費下載，《聽說讀寫小奇兵》可以用手機下載，而《寫前遊樂園》和《語你同行》則需要用平板電腦下載使用。 感受學習語文的樂趣 協康會副行政總裁梁惠玲是「聽說讀寫小奇兵」的開發者之一，她說：「電子學習是未來的大趨勢，希望以Online學習的形式，幫助小朋友鞏固成長發展的基礎。」而且，她亦希望以有趣的方式，讓小朋友感受學習語文的樂趣，不覺得寫字、學字是沉悶的事。 在程式設計方面，他們也花了不少心思。以「聽說讀寫小奇兵」為例，每天只有25個「心心」，每玩一個遊戲會花掉2個「心心」，即是每天大概能玩十個遊戲左右，「能有效控制小朋友使用電子屏幕時間，在15與20分鐘內」。

學習APP不能只當成孩子的消遣，父母最好先玩一次。（VDG圖片） 家長宜把知識帶入生活 梁惠玲建議，家長在下載程式後先自行遊玩一次，並瀏覽「專家話你知」，再為小朋友挑選符合程度和強弱點的小遊戲。一來，不會因小朋友選擇錯誤程度而增加學習的挫敗感；二來，家長也能把遊戲當中的知識，融入生活之中。「例如在遊戲中學習了水字部，翌日可以讓小朋友在餐牌上找出水字部的中文字。」她建議說。 梁惠玲指，家長亦可以在小朋友遊玩的過程中，了解子女的程度。「雖然K2、K3未能斷定孩子有沒有讀寫障礙，但如果發現小朋友未達到語文的要求，或者能在生活中，和他接觸更多。」她說。

（遊戲頁面截圖） 「聽說讀寫小奇兵」 適合K2至初小的學生使用，透過趣味遊戲鞏固語文基礎知識，加強學習動機，提升中文聽說讀寫的能力。APP內分有11個主題區，超過600個遊戲項目。每款遊戲也有「專家話你知」，家長可以從中了解遊戲背後的目標和意義。此程式於智能手機和平板電腦均適用。 下載：Android版及iOS版 入面分有4個島嶼，除了遊戲，還有故事分享。 在「音樂農莊」中有4個小遊戲，要小朋友用上眼睛、耳朵和嘴巴來完成遊戲，而遊戲亦設不同程度，由淺入深，加強小朋友的聽、說、認讀中文字的能力。

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「水果樂園」則適合較高年級的學生遊玩，學習中文字的部首、認讀詞語、解構字型等。

在「海洋世界」，主要需靠小朋友的小手指，拆解和練習中文生字的筆劃、辨識外型近似的中文字，加深對認寫中文字的能力。

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