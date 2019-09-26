【小朋友學數學】備戰小學面試　釐清數學概念、推理邏輯工作紙

在幼稚園打好根基，為考上心儀小學做好準備。相信不少家長正在密鑼緊鼓，為子女挑選適合的小學。工欲善其事，必先利其器，面對小學面試的題目，臨急抱佛腳的效果未必及得上平日所下的苦工。今次的幼稚園免費教材，可以讓家長用來為小朋友釐清數理邏輯的概念，對孩子的思維訓練亦有裨益。

數理邏輯概念對幼小的孩子而言，是比較虛無，較難掌握。惟理解過後，他們的思維會更上一層樓。以下的網頁提供不少數理邏輯概念的免費教材，家長可以按子女的程度，由淺入深地輔助他們思考。這些概念的掌握進度，因人而異，難以一步登天。我們也按不同的主題分類，並挑選了一些較有趣味的工作紙分享，只需按圖便能下載。

教材網頁一：http://www.megaworkbook.com/

教材網頁二：http://www.worksheetfun.com/category/math-worksheetfunmenu/

教材網頁三：https://www.kindergartenworksheets.net/

教材網頁四：https://www.turtlediary.com/worksheets/math.htm

數字及數量配對

+ 15 + 14 + 13

長短、大小、多少概念

+ 19 + 18 + 17

排序邏輯

+ 20 + 19 + 18

圖形配對

+ 2

物件分類

+ 27 + 26 + 25

季節、月份、星期

+ 6 + 5 + 4