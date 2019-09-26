【小朋友學數學】備戰小學面試　釐清數學概念、推理邏輯工作紙

撰文：王淑君
最後更新日期：
在幼稚園打好根基，為考上心儀小學做好準備。相信不少家長正在密鑼緊鼓，為子女挑選適合的小學。工欲善其事，必先利其器，面對小學面試的題目，臨急抱佛腳的效果未必及得上平日所下的苦工。今次的幼稚園免費教材，可以讓家長用來為小朋友釐清數理邏輯的概念，對孩子的思維訓練亦有裨益。
數理邏輯概念對幼小的孩子而言，是比較虛無，較難掌握。惟理解過後，他們的思維會更上一層樓。以下的網頁提供不少數理邏輯概念的免費教材，家長可以按子女的程度，由淺入深地輔助他們思考。這些概念的掌握進度，因人而異，難以一步登天。我們也按不同的主題分類，並挑選了一些較有趣味的工作紙分享，只需按圖便能下載。
教材網頁一：http://www.megaworkbook.com/
教材網頁二：http://www.worksheetfun.com/category/math-worksheetfunmenu/
教材網頁三：https://www.kindergartenworksheets.net/
教材網頁四：https://www.turtlediary.com/worksheets/math.htm
數字及數量配對
+15
+14
+13
長短、大小、多少概念
+19
+18
+17
排序邏輯
+20
+19
+18
圖形配對
+2
物件分類
+27
+26
+25
季節、月份、星期
+6
+5
+4
教材網頁提供：Miss Duscha
希望可以透過免費分享教育好站和自家設計的教材，讓家長可以在不需要使用金錢下，都能推動家庭教育，讓孩子成長得更好。她亦喜歡將她的教育心得和家長分享。她希望將自己過往教學累積下來的資源和各位家長分享，因為她有一個信念：金錢不應該成為推動家庭教育的障礙，家長時間的付出才是影響著孩子成長的關鍵。