【聽歌學中文】小朋友必聽 　推介5個廣東話兒歌視頻｜Mommy Amy

廣東話係香港人的母語，亦有好多經典兒歌係由細唱到大。但係童年記憶又已離我們有點久遠，近來想找些廣東話兒歌與子女一齊唱，卻發現原來資源不算太多，因此在此推介五個Youtube 視頻，讓大家亦可以與小朋友一起隨時高歌起舞！
天晴童謠 Sunshine Nursery Rhyme
天晴童謠的視頻量雖然不多，但卻有多首如「小時候」、「十二隻恐龍去野餐」、「何家公雞何家猜」等經典兒歌，另外亦有一些以電車及點心等主題的特色兒歌，每首兒歌都配上畫風悅目可愛的動畫
Youtube 連結：
https://www.youtube.com/channel/UC5LH_cGEFwywuAxuEVRHriQ/videos
嘉芙姐姐音樂小教室
嘉芙姐姐的音樂小教室是一個多元的兒歌庫，好多都係同季節或節日有關，十分適合正在就讀幼稚園的小朋友聽。另外更有一些原創兒歌係以寓言故事為題材創作，小朋友可以邊聽著兒歌又聆聽著故事，更可以同時認識故事當中的寓意，一次過滿足晒三個願望！
Youtube 連結：
https://www.youtube.com/channel/UCZgs3pLaFisZ-TKVOwFEe8Q/videos
Music Therapy In Class Hong Kong _CNCMS樂在課中
「樂在課中」是由香港四邑商工總會陳南昌紀念學校為有特殊學習需要的學生創設的視像頻道，他們嘗試在教學中注入音樂治療的元素。其歌曲除了有常見的日常生活主題外，更有一些與學校生活相關的主題如坐校車、執書包等，十分適合目前剛開學的這段時間收看。
Youtube 連結：
https://www.youtube.com/channel/UCdKFzPBxvtIKitO7Htb_dNg/videos
奇世界奇音樂
奇世界奇音樂的頻道有很多兒歌串燒視頻，一按播放鍵便可以來個小小演唱會。當中的歌曲相信很多父母都會熟悉，例如：「太陽伯伯」、「打開蚊帳」、「有隻雀仔跌落水」、「三隻白白豬」等經典童謠。另外亦有不少純音樂連琴譜版本，父母在練習後更可以邊彈邊唱，自行在家親子唱遊！
Youtube 連結：
https://www.youtube.com/channel/UC_XNfw9uW41ckTZq5D_1_fw/videos
輕輕鬆鬆廣東話 Hing Hing Sone Sone Cantonese
最後推介的這個頻道雖然歌謠較少，但勝在有豐富多元的廣東話視頻，例如小手工製作、摺紙教學、筆順教學等。另外亦有一些民間故事及圖書朗讀，適合一些年紀大少少的小朋友。
Youtube 連結：
https://www.youtube.com/channel/UCC-3HMCmxnUzrMasawenPZw
希望大家都享受與孩子合唱一曲或欣賞他們興奮地扭腰起舞的歡樂時刻！
作者簡介：Mommy Amy
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。
作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/mommys.lab/
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