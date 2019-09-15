【聽歌學中文】小朋友必聽 　推介5個廣東話兒歌視頻｜Mommy Amy

廣東話係香港人的母語，亦有好多經典兒歌係由細唱到大。但係童年記憶又已離我們有點久遠，近來想找些廣東話兒歌與子女一齊唱，卻發現原來資源不算太多，因此在此推介五個Youtube 視頻，讓大家亦可以與小朋友一起隨時高歌起舞！

天晴童謠 Sunshine Nursery Rhyme 天晴童謠的視頻量雖然不多，但卻有多首如「小時候」、「十二隻恐龍去野餐」、「何家公雞何家猜」等經典兒歌，另外亦有一些以電車及點心等主題的特色兒歌，每首兒歌都配上畫風悅目可愛的動畫 Youtube 連結： https://www.youtube.com/channel/UC5LH_cGEFwywuAxuEVRHriQ/videos

嘉芙姐姐音樂小教室 嘉芙姐姐的音樂小教室是一個多元的兒歌庫，好多都係同季節或節日有關，十分適合正在就讀幼稚園的小朋友聽。另外更有一些原創兒歌係以寓言故事為題材創作，小朋友可以邊聽著兒歌又聆聽著故事，更可以同時認識故事當中的寓意，一次過滿足晒三個願望！ Youtube 連結： https://www.youtube.com/channel/UCZgs3pLaFisZ-TKVOwFEe8Q/videos

Music Therapy In Class Hong Kong _CNCMS樂在課中 「樂在課中」是由香港四邑商工總會陳南昌紀念學校為有特殊學習需要的學生創設的視像頻道，他們嘗試在教學中注入音樂治療的元素。其歌曲除了有常見的日常生活主題外，更有一些與學校生活相關的主題如坐校車、執書包等，十分適合目前剛開學的這段時間收看。 Youtube 連結： https://www.youtube.com/channel/UCdKFzPBxvtIKitO7Htb_dNg/videos

奇世界奇音樂 奇世界奇音樂的頻道有很多兒歌串燒視頻，一按播放鍵便可以來個小小演唱會。當中的歌曲相信很多父母都會熟悉，例如：「太陽伯伯」、「打開蚊帳」、「有隻雀仔跌落水」、「三隻白白豬」等經典童謠。另外亦有不少純音樂連琴譜版本，父母在練習後更可以邊彈邊唱，自行在家親子唱遊！ Youtube 連結： https://www.youtube.com/channel/UC_XNfw9uW41ckTZq5D_1_fw/videos