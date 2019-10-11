【小一面試攻略】幼稚園校監與小學校長分享心得：能專心最重要

今年小一面試進行得如火如荼，報名人數也有上升的趨勢，競爭更為激烈，令下年或後年即將有子女需要選校的家長亦不禁緊張起來，想為子女裝備得更好，從容面對小一的入學面試，入讀心儀學校。育有4名資優女兒的幼稚園校監伍馮美娟（Miss Fung），與熱門直資小學優才書院(小學部)校長陳家偉一起暢談小一面試攻略，從衣著、談吐、教養和製作Portfolio各方面逐一擊破！

陳家偉校長（左）和伍馮美娟校監（右）。 想要小朋友在小一面試之中有優秀的表現，自然不能「臨急抱佛腳」。Miss Fung坦言，家長的管教態度和小朋友的表現同樣重要，因此準備面試並非一朝一夕，反而是長期的教養。 選校宜在10間內



而陳校長也表示，家長為學生選校時，也不是愈多愈好。他明白直資學校能走出教育的既定框架，對嚮往不同教學模式的家長和學生而言，是非常吸引的；但亦因為不受框架所限，家長更要謹慎選擇適合子女學習興趣的學校。「有些家長一選選了20間，但不是每一間都適合自己的小朋友。對小朋友而言，失敗的面試經驗也會增加他們成長的挫敗感，認為自己比不上別人。」陳校長解釋說，學校在挑選學生時也深感無奈，他透露優才小學約有3200自行收生的申請者，但學額有限，注定部分人與學校無緣。

Miss Fung則建議家長帶小朋友面試前，宜至少帶他們到校園2次，了解他們是否喜歡學校，也讓他們了解面試是什麼。「如果小朋友都鍾意學校，想入讀，面試自然加倍努力。」她又認為，家長選校在10間以內較為理想。

（GettyImage） 教養的4個口頭禪 很多家長也關心學校收生的標準，陳校長則表示「專心」乃非常重要。他以優才小學為例，部分課堂時間撥為多元發展，故學科的上課時間更為珍貴，假如小朋友難以專心，惟恐在學業上會較人落後。 而Miss Fung則認為學生表現出的教養和學習態度，亦是不容忽視。有人說面試在預備室其實已開始計分，她指只有很特殊的情況下才會寫下備註，例如表現個人才能又或是打人。她教路，在漫長的教養路上，有4句口頭禪是不可或缺：

媽媽：「唔緊要！」、「再試一次。」 小朋友：「Sorry！」、「我再試一次。」

以上4句可以表現出家長的管教態度：是否容許孩子失敗？是否敢於讓孩子嘗試？而小朋友則表現出禮貌，以及堅毅不屈的精神。Miss Fung也笑言：「有時見到4個女在鬧交，我也會忍着不出手；見到她們倒水倒瀉了，也不要大驚小怪地阻止。」她認為，家長的態度很大程度影響孩子成為怎樣的人，因此學校尤其重視。

（VCG圖片） Portfolio宜以圖片為主 現在的幼稚園生已報讀了不少興趣班，也擁有很多證書，Miss Fung也不抗拒小朋友上興趣班，因為可以接觸更多領域的知識和才能。「你不讓他們去試，就不知道他們是否有天分。」所謂「怪獸」只是家長的心態，「上興趣班不需追求事事第一名」。 這些興趣班和證書要放入Portfolio嗎？知名人士的推薦書有用嗎？陳校長認為，每間學校也需面對眾多的申請學生，要每份Portfolio都細讀，幾乎是沒有可能。Miss Fung指Portfolio對性格內向的小朋友較有幫助，她建議Portfolio宜放圖片為主，以及一些在面試中難以表現的才藝，「例如小朋友從小學習騎馬，可以放相關的圖片」。 她認為在Portfolio中最重是放一張家庭照片，老師可以從中引起話題，讓小朋友「開金口」。「例如是一起去看北極光的全家幅，學生可能忽然說出為什麼有北極光，讓老師知識原來他腦袋有這麼棒的東西，自然印象深刻。」她說。