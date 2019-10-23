【幼稚園面試】一文睇清　四大熱門幼稚園面試題目及流程　

近日相信家長都收到幼稚園的面試通知，下周多間熱門幼稚園包括根德園、國際英文幼稚園、救恩學校（幼稚園部）及創價幼稚園也陸續進行K1入學面試，為了幫助家長們為面試做足準備，我們為大家綜合了以上4間幼稚園的面試題目、流程和方式，給家長們事前一個心理準備。

根德園幼稚園

根德園幼稚園為私立男女幼稚園，開設上、下午班，此幼稚園並沒有參加優質幼稚園教育計劃，參考2019/20年度學費，全年分10期，共需繳付42,600元學費。每班的師生比例約為1比11，根據2017年顯示，根德園幼稚園共錄取K1學生人數約為5百多人。

面試內容大致如下：

+ 23 + 22 + 21

國際英文幼稚園

幼稚園分別位於羅福道及雅息士道，兩校每年K1共收生約700人，有差不多半數學額留給紅磡分校的N班直升，餘下的學額予其他考生，但每年都有數千人報考，學位競爭相當激烈，該校2019/20學年K1每年學費為$70,433。

面試內容大致如下：

+ 13 + 12 + 11

創價幼稚園

香港創價幼稚園以愉快、開放和多元化的學習環境為宗旨，一直深受家長歡迎。幼稚園有參加香港免費優質幼稚園教育計劃，扣減政府資助後每年學費$1,793元（分11期），而師資比例為10對1，校園環境設施優良，每年吸引逾4000名家長報名，預計2020/21年度K1收生人數為240，屆時約17人爭一個學位，競爭相當激烈。

面試內容大致如下：

+ 6 + 5 + 4

救恩學校（幼稚園部）

救恩學校（幼稚園部）為基督教學校，該校参加了幼稚園教育計劃，一年學費為$2,080，分10期繳付，而救恩學校小學部則為私立學校，就讀幼稚園部的幼兒將獲額外分數，獲取錄的機會相對較高。

面試內容大致如下：