【幼稚園面試】面試最常問家長5大範疇問題　必要知的對答技巧

幼稚園在11月頭就會展開一連串的K1面試，之前為大家介紹過在面試過程中，學校最常用的玩具。然而很多幼稚園除了會看小朋友的表現之外，同時亦很重視家長的教育理念，以及親子日常生活上的相處。到底幼稚園最常問家長什麼問題。我們這次為大家綜合了一些學校經常問到的問題，分為五大類型，家長們可以在面試前做足功課，就不會被問到口啞啞啦！

很多時候，幼稚園為了在面試日專心留意小朋友的表現，在遞交表格時候，幼稚園會派發問卷讓家長填寫，這樣的話，家長可以有充足時間將問卷填妥，再在面試當天交回學校。但亦有很多幼稚園，希望在面試當天親自問家長問題。

1. 學校教育理念

這部分問題多數是老師們一開首就會問到的問題，最常見的有：

救恩學校（幼稚園部）校長關珊。（黃寶瑩攝） 在這一部分的題目當中，校方最想知道家長對於教學理念是否與學校一致，因為學校多數希望尋找合作夥伴，救恩學校（幼稚園部）校長關珊透露在面試過程中，或會邀請學生和家長一起玩遊戲，從中觀察親子關係和家長的教育方針，另外也會和家長會談，期望更了解家長的育兒理念。 她說：「任何特質的小朋友也有機會入讀，內向的、怕醜的也沒問題，我們主要是看家長的反應和理念」。她又指，家長亦毋須擔心自己不善辭令，也不需熟背學校網頁，「透過家長和小朋友玩耍，我們也能看到不少親子平日的溝通和互動」。

2. 親子之間的日常生活

這部分問題主要是觀察家長和小朋友的日常相處，家長會否只注重工作，把照顧孩子的工作丟給外傭或長輩等。常見的問題如下：

對於這部分題目，家長一定要誠實作答，明明周末沒有出去玩，卻撒謊說有帶小朋友出去玩的話，坐在旁邊的小朋友隨時會「踢爆」家長根本沒有此事，因為老師都會問到小朋友：「父母節假日常會帶你去哪兒玩？」這個時候，父母有否說謊一試便知。其實學校亦都明白到，很多雙職家長平日都需要上班，而未能陪伴小朋友，故校方更著重在周末的親子時間，就算留在家中玩，也可以有很多有趣的活動，所以回答沒有出去玩，也不會有問題。

3. 有關小朋友性格、優缺點

這部分問題也尤為常見，因為學校希望更了解小朋友，同時也想在家長的回答中看出家長是否真的了解自己的小朋友。最常見的問題多是：

對於優、缺點的問題，學校希望在這問題上看看家長有多了解自己的小朋友。有時候在回答缺點方面，家長不應該直接回答說：「佢成日發脾氣。」、「佢好曳。」等，其實學校是希望家長能夠在小朋友的缺點上看出優點，而不是直接指出小朋友不好的地方。 至於生活習慣等問題上，學校除了觀察家長是否了解自己小朋友外，亦都在這些問題上，看看家長是如何培養小朋友的自理能力，如吃飯、上廁所等。

4. 情境題

這部分的題目多數是老師面試時直接問家長的，既考驗家長的臨場反應，同時亦都會見到家長平日如何處理小朋友的問題。這可以說是最困難，更為考起家長的題目類型。問題主要有：

在這部分的問題上，或許會考起家長，雖然這都是日常面對的情境，但突然問到你的話，都需要少少時間去組織，建議家長可以如實按自己的經驗作答，要留意的是學校多會認同以正向管教子女的家長，在處理小朋友問題上抱著一個持平的態度，也要用一個比較溫和態度去解決事情。

5. 對小朋友的期望

最後一部分的問題，並不是所有幼稚園都會問到的問題，但亦都有機會問及。最常見的有：