【產後脫髮】生BB令頭髮進入休止期　皮膚科醫生提供5個養髮方法

你也有產後落髮的困擾嗎?明明生產前頭髮強健豐盈,怎麼當了媽媽後頭髮這麼容易脫落?每當看著地上根根髮絲,還有纏繞在梳子上的頭髮時,更是害怕自己是不是離禿頭越來越近了呢?

事實上,造成產後落髮的原因很多,跟壓力、體質都有一定的關係。那麼,產後落髮到底是什麼?媽媽們又該如何預防來維持頭髮的健康呢?

第一: 為什麼會出現產後落髮?

國泰綜合醫師皮膚科主治醫師鄭煜彬表示,產後落髮是指生產後2到3個月後,出現原因不明的落髮現象,症狀通常持續約3個月,產後半年便會漸漸好轉。但目前醫學界對於此種現象尚無明確定義,造成的可能原因也還不確定。目前認為造成產後落髮假說有兩個:

1. 生產時遭遇劇烈疼痛、外傷、大出血等身心的衝擊,直接導致頭髮進入休止期。

2. 懷孕期間頭髮本來就會同時進入生長期,隨著胎兒產出,懷孕期間支持生長期的各種因子消失,就會讓所有頭髮同時進入休止期。

一般休止期大約持續將近三個月,這段時間頭髮雖然停止生長但還不會掉落,等休止期結束頭髮就會開始掉落。這就是為什麼要到產後2 到 3 個月才會落髮。

鄭煜彬醫師說明,產後落髮一天掉髮量可以從 100 出頭到 1800 多根不等,產後約半年後情況會慢慢好轉,若沒改善甚至更嚴重,則要進一步確認是否是其他疾病的影響。

第二:是產後落髮,還是其他問題?

臨床上出現產後落髮的比例其實只有大約 20%,與普遍大眾認定「生產後便容易掉髮」的概念有很大的落差。主要的原因在於大多婦女生產後掉髮的原因,還有很多源自於所謂的「脂漏性皮膚炎」。

鄭煜彬醫師解釋,常見的頭皮屑正是脂漏性皮膚炎的一種反應,也是許多人產後常出現的症狀。許多新手媽媽剛生完小孩,因照顧小孩壓力變大、精神不佳、睡眠被打斷等生心理因素影響,或是因為坐月子或被習俗禁止洗頭,導致脂漏性皮膚炎惡化,自然會導致落髮,與真正的產後落髮並沒有直接關聯。不論如何,產後若出現落髮現象,建議可先至皮膚科門診就醫確認,再來對症下藥。

還有一個迷思是,不少人認為隨著年紀越大,發生產後落髮的機率也會更高,甚至走向禿頭的局面。對此,鄭煜彬醫師說,會因為年齡改變影響的是頭髮密度降低、髮根變細的「雄性禿」,是指一種因為雄性素(男女性皆有)作用導致頭髮長不太出來的狀態「禿髮」,而不是一般所說毛髮容易掉落的「落髮」。而且雄性禿如果不經過治療便會逐漸惡化;產後落髮只要經過一段時間就會自然緩解。兩者是不同的疾病,不應混為一談。

第三:生活中的 5 個養髮祕訣

至於產後落髮的預防,由於目前對於這種落髮的機轉還無法很確定,加上婦女在懷孕期間與產後哺乳期無法用藥,目前並無明確有效的預防方式。然而很多人產後會因為脂漏性皮膚炎會惡化或是對頭皮的照護不當導致落髮,這部分倒是有明確方法可以預防。鄭煜彬醫師提出 5 個重點供大家參考:

1. 不要過度染燙、做造型,減少頭皮發炎的機會。

2. 不要太用力梳頭或是將頭髮綁得太緊,以免髮根受損、脫落。

3. 規則使用抗屑洗髮精(含鋅、硒、甘草次酸、抗黴菌藥劑等),可預防脂漏性皮膚炎惡化。

4. 食用含有鋅、鐵、蛋白質、生物素(biotin)、維他命 D 的食物,可幫助頭髮生長並減少頭皮發炎;但如果服用營養補充品,孕婦就要斟酌補充,以免過量對胎兒造成影響。

5. 規律生活,早睡早起,適度放鬆,保持心情愉快,可減少脂漏性皮膚炎復發的機會。雖然不一定做得到,但仍應努力追求這些良好的生活習慣。

鄭煜彬醫師也提醒新手媽媽們,產後若有落髮現象也不會過於焦慮,應該先試著釐清自己的身心狀態,必要時就醫尋求協助,以利找回健康、豐盈的頭髮喔!

