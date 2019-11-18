【逃犯條例】兒童目擊衝突被截查搜身　專家：或會造成創傷後遺症

近日各區示威活動持續，警民衝突亦愈演愈烈。網上流傳圖片，有身穿校服的學生在上學途中被警員截查。中學校長會前主席李雪英於日前的記者會上亦表示關注，指警方的舉動或會對學生造成心理創傷。註冊心理學家程衞強受訪時表示，孩子目擊到街頭衝突、暴力場面，或於截查過程中遭受到不恰當對待，有機會引致焦慮症狀，甚至造成創傷後遺症。

程序不恰當 可致創傷後遺症

程衞強指，若孩子在街上遇到示威活動，輕則會出現擔心的情緒，嚴重的話會出現焦慮、抑鬱現象。「例如覺得身邊環境唔安全，經常有感隨時會爆發危機，甚至當身處類似的場境，亦可能會感到擔心、害怕，這些都是常見的現象。」他表示，如果目擊到衝突，甚至暴力血腥的場面，更可能會引發其他症狀，「包括急性壓力症、創傷後遺症，以及出現閃回（flash back）症狀 ，腦海會突然閃出場景，影響到日常生活。」

至於在街道上遇到警員截查，在正常情況下，不會對孩子造成心理影響，但若果在截查過程中包含不恰當程序，如言語或肢體上的暴力，令孩子有感被羞辱，可能會引致驚恐情緒。「當再次遇到警員，或者身處類似事發地點的場所時，也可能會出現焦慮情況，甚至有機會引致急性壓力症和創傷後遺症。」他補充，自尊心的傷害程度也取決於不同因素，「例如截查時是否多人圍觀？截查的強度如何？純粹睇書包，把財物倒出來檢查，還是要趴埋牆，蹲下，把手按在頭上？這些都是考慮因素。」

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多作情緒交流

若家長留意到小朋友的情緒有異樣，程衞強建議家長可以多聆聽他們。「溝通是很重要的，重點可放在情緒交流，多點關心他們，讓孩子多表達和抒發情緒，告訴他們父母會與他們一起面對。在孩子願意的前提下，可多陪伴他們，如陪同他們上學。」他提醒家長，要避免對事件解說太多，尤其當孩子踏入青春期，他們對事件有自己的看法和概念，若與父母的立場和看法不同，更會影響彼此的關係。如發現孩子情緒異常的情況持續，便需要向專業人士求助。

孩子情緒受困 有跡可尋

當孩子的精神受困擾，傾向抑鬱，會出現以下徵狀：

1.平常的生活習慣突然改變，如改變上學路線，很早便出門口，或遲遲不肯出門。

2.出現驚恐的情緒，如容易被嚇一跳，或突如其來的感到驚慌。

3.難以集中精神，經常神不守舍。

4.情緒喜樂反差大，或長期情緒低沉。

5.逃避社交（social withdrawal），不想與朋友見面。

6.睡覺的習慣改變，如失眠或嗜睡。

7.食慾改變，沒有胃口。

8.說話內容環繞負面訴息。