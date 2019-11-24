【親子教養】誤會被瓜分物品？5個方法讓孩子學會分享｜博士媽媽

分甘同味，獨食難肥，與別人分享美食或快樂的事，一切會變得更美好。對於年幼的小朋友來說，或許較抽象難明白，家長可以正向教育及生活實例，讓小朋友感受到分享是一件美好的事，而不是被人瓜分了自己應得的東西，家長切忌強逼孩子分享。有以下五種方法，可讓小朋友生學習與別人分享。

（一）分享不等於蝕底

分享是一種社交禮儀，孩子牙牙學語時，當媽媽問孩子:「畀媽媽。」這些幼兒多數會願意「畀」，不會考慮到「我的」概念。但到了踏入學階段，小朋友開始懂得解讀別人的想法，反而不會這麼輕易分享，家長應以正面方式鼓勵孩子分享，例如讚賞孩子願意與別人分享、又或孩子願與別人分享美食時，可以多獎勵他們，而不是從中扣減食物等。同時，家長們不要強逼孩子與別人分享，讓他們感受分享是一件美好的事。

（二）製造雙贏局面

許多小朋友希望獨佔玩具，而不與別人分享時，家長可以將「分享」變成一件美好的事。例如一個小朋友即使有很多件玩具，一個人無法玩捉迷藏，若要拍手的「黑白」遊戲，最少也需要兩個人一起玩才可以。若三人以上，小朋友即使沒有玩具也可以玩大風吹、爭凳仔等遊戲，家長讓孩子感受到多人一起玩樂，所得到的樂趣更多，孩子自然願意一起玩。

（三）父母以身作則分享

父母的行為本身是孩子的一面鏡子，父母如何，孩子也會模仿。例如父母事事斤斤計較，不願與別人分享，凡事計算，孩子潛移默化，也會有樣學樣，尤其是年幼、未有分析能力、不懂思考的孩子。若要孩子懂得分享，父母也要以身作則。

（四）可分私家及公家物品

分享是美德，也是社交禮儀。不過，小朋友和成年人一樣，或許有些具紀念價值的物品或毛公仔，是他/她珍而重之的，不願與別人分享，並非自私。我們要多了解孩子的心理，容許他們保留部份屬於個人的物品，部份是他們可與別人分享的。

（五）以同理心與孩子溝通

小朋友開始認識世界不同事物，許多待人接物的態度需要學習，家長可陪著孩子看圖說故事、玩角色扮演遊戲，這對孩子心智解讀、決策判斷能力發展有幫助，亦有助小朋友更容易與別人分享。同時，家長不要以願意分享與否評定孩子的乖與不乖，我們應了解當時的情況，公平處理。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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