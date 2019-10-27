【親子教養】孩子太愛說話？因多嘴而引起的七大問題｜博士媽媽

小朋友年幼時，許多家長擔心子女說話太少，會否是言語能力出問題。相反，有些孩子年紀少少已說話能力極強，經常如開籠雀般，不停說話，喋喋不休。雖然家長可不用擔心孩子的說話能力，但小朋友太多嘴，卻衍生常見的七大問題。

(PhotoAC) （一） 無法安靜不說話 有些小朋友懂得說話後，感到充滿自信，不會因說話而感害羞。但有些孩子太愛說話，無法有一刻安靜下來，不停說話。當家長叫他們稍作停頓，停下來不久，又再不斷說話起來。家長應嘗試教導孩子可以多思考，嘗試組織後再說話，提升他們在說話方面的組織能力。 （二） 只顧說話 不在意別人說話 年紀小的小朋友初初懂得說話後，對於成年人聽懂他們的說話感到很高興，部份小朋友甚至因而習慣了只顧自己說話，當別人跟他說話時，也自顧自的說話，不在意別人正在對他說話。若遇上這情況，家長可以嘗試教導孩子，當別人說話時我們應停下聆聽，學懂尊重別人。

（三） 插嘴、想講就講

無論大人或小孩，有時候當別人仍未說話完畢便插嘴。成年人若要改掉壞習慣會較小朋友辛苦，所以當父母發現小孩經常插嘴，愛打斷別人的話，便要教導及讓他們知道打斷別人的話是沒有禮貌的，同時父母可嘗試與孩子訓練對話，輪流說話及聽對方說話，從而戒掉插嘴的壞習慣。

(PhotoAC) （四） 在不適當場合不斷說話 相信有不少家長曾試過，孩子在戲院、圖書館或高級餐廳等不適合不斷說話的場合不斷說話。其實家長也有責任，因為孩子或未曾到過有關環境或場合，故不懂得配合適當禮儀，建議家長宜事前先與孩子溝通，好讓他們了解即將遇到的環境及場合，預先預習一下。 （五） 經常提高聲調說話 有些孩子希望引起別人注意，不斷插嘴及高聲說話，家長應讓孩子知道「不是大聲便有用的」，並提醒他們說話需要顧及別人感受及以適當的聲調說話，家長可從日常生活中教導小孩在室內時的適當聲量，並教他們在外玩耍時可自然大聲，及讓小朋友知道在戶外大聲是可以接受的。若要小朋友懂得室內聲線（indoor voice），家長切忌大叫,以免孩子有樣學樣。

（六） 即使已回答 仍一直問問題

小朋友問題天天都多。有些孩子不斷提出不同的問題考父母，即使父母已回答，他們又會出新題目，不斷問問題。若在家裏反是沒所謂，在一些社交環境，家長或需想想辦法應付「問題孩子」，例如家長可準備一些難題，反考孩子，好讓他們多作思考。

（七） 上課只顧說話 不專心上課

說話能力強的孩子，有好處也有壞處，多口仔往往因為太愛說話，而上課時也撩身邊的同學說話，最後慘被老師投訴不專心上課。家長應教導孩子，要在適當場合、適當時候才可說話，也可以先從吃飯開始訓練孩子應守規則，教導孩子食不言、寢不語，上課要專心。