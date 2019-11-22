【爸媽補習班】感統弱影響兒童本體感致手指不靈活　3遊戲可改善

當發現小朋友控制手指能力不足、手指靈活度低、拿物件經常跌了、可能會令家長懷疑小朋友出現問題，但其實可能是與本體感弱有關，屬於感覺統合（簡稱感統）的範疇，故此家長要留意區分清楚。感統教練建議家長多與小朋友進行手指互動遊戲，有效增加手指本體感的能力，增加傳遞到手指的訊息致腦部，加強手指靈活度。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏 場地提供：明愛荃灣社區中心

家居訓練1-扣手指遊戲

這是一個可以與小朋友隨時隨地進行的手指遊戲，先讓小朋友雙手扣著，家長可以點一下小朋友的其中一隻手指，被點的手指要升一下，如是者進行幾次，目的是希望他能夠隨心所欲，做到想動哪根手指也可以，如果做到的話，就代表他的本體感不弱。當小朋友玩熟了這個遊戲之後，我們可以加深難度，先把手指尾指向天空，然後扣緊並慢慢倒翻入來，同樣家長點他的手指，他升起該隻手指幫助訓練本體感。

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家居訓練2-包剪揼考反應

同樣是可以與小朋友隨時隨地進行的手指遊戲，由家長說出:「一!二!包揼!」或「一!二!揼包!」讓小朋友跟住指令做出相同動作。以破壞原有的信號，建立新的信號為目的，即是我們會一二拍手，先選左面說一二然後包揼，左面是包、右邊是揼，要給左、右手訊息，增加傳達手部的本體感。

家居訓練3-用手尋五觀

另外一個手部遊戲是用手觸摸正確的位置，用右手觸摸左肩、用左手觸摸右耳，通過不斷交換讓他增加對身體位置的感覺，可以讓他清楚身體部分在哪裏，增加靈活性，就是屬於本體感的基本訓練。當我們熟習後，可以嘗試觸摸鼻子，左手觸摸中間的鼻子，右手穿進去，希望能夠做到在左右手交換後，觸摸原來觸摸過的地方，這是進階版本。

接著可以改變一下方向，從右方換左方，從左方換右方，加強本體感的難度，便會適應並找回自己的位置，令本體感變得強烈，從而獲得進步。如果小朋友已玩得非常熟，可以叫小朋友閉上眼睛，從而封閉視覺訊息的吸收，完全透過觸覺感覺自己的位置，可以加強本體感的訓練和能力。

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下集預告：小朋友手仔不夠力?邊玩邊做感統家居訓練去解決。