【親子教養】小朋友講大話　懲罰之中學習承擔後果｜程衞強

上回提到，Talwar團隊建議，父母應該將重點，放在「鼓勵誠實行為」上，而非單單「打擊說謊行為」（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。

除此之外，研究團隊亦發現，如果孩子認為「不當行為會帶來懲罰」的話，他們會較傾向以謊話掩飾不當行為（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。

(GettyImage) 哦？那就是說，孩子做錯了事不能懲罰嗎？當然不是。我們可以，亦應該給讓孩子為到自己的行為，承擔適切後果。但什麼是適切後果呢？舉例說，孩子因為玩水弄污地方，你可以要求他清理地方，這是他承擔行為的結果。 當然，作為懲罰，你也可以罵他、甚至扣除他一星期的零食、一星期不能到公園玩耍等等，但這樣的話就似乎有點為了釋放自己的情緒而作出的懲罰，也好像有點「報復性」，同時也好像利用了「孩子的恐懼」而達到目的。你現在看到分別了嗎？

要孩子承擔後果，父母要堅定，但不一定要兇狠。就如我經常說的一句說話：「溫柔地堅持！」這樣就已經很足夠！

總結Talwar及其團隊的研究，父母們應盡量以「鼓勵誠實行為」及減少「對不當行為的懲罰」，以提升孩子的誠實行為。

此外，我們耳熟能詳的道德故事，例如狼來了、木偶奇遇記等等，能讓孩子學到誠實這個品格嗎？有機會再談。