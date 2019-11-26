【小孩教煮餸】七色食材增添吃素趣味　簡單學做彩虹薄餅

要家人一起吃全素，相信對很多素食者來說也是非常困難的挑戰。社企Green Monday公關部負責人指，素食「新手」要每天吃素或許很困難，一星期一天也是一個好開始，而吸引家人吃素可以採用七彩的食材，保持素食的新鮮感。 攝影：黃舒慧 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏

素食不是只能吃菜！想吸引家人一同吃素，Green Monday公關負責人李潤林（Alvin）建議：「最重要是賣相和新鮮感。」他又指，吃素要吃得健康，就要如同吃「一條彩虹」，吃不同顏色的食材，不但令菜式看起來更繽紛和吸引，而且更含有不同的營養，達至營養均衡。

Green Monday公關負責人李潤林（Alvin）

他又指，現時市面上多了很多素食的食材，例如用燕麥奶代替牛奶，用「新豬肉」代替肉類，可以令素食更「親民」，貼近平日的餸菜，也能令家人更易接受素食的體驗，建立健康、對環保友善的飲食習慣。

Green Monday早前伙拍一間親子教育機構，推出了一本免費的親子食譜，圖文並茂地介紹了6個素食食譜，為家庭提供素食新「煮」意。只要向該機構旗下的餐廳店員，出示已分享的環保短片，便能免費獲得，和小朋友一起製作美味素食！