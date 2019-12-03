【親子教養】運動訓練多功能孩子　多思考更聰明｜四個女兒的校監

許多父母問我在培育子女過程中，對孩子來說，什麼最重要? 不少人會很快想到讀書、品德培養，除此之外，其實運動也是孩子不可或缺的事。在運動過程中，孩子除了因為運動令腦部分泌更多安多酚而感到快樂之外，更能在過程訓練出孩子的手眼協調、增強大小肌肉及思考等，更有研究認為多運動的孩子較少運動的孩子聰明。

年幼孩子不用太多運動 ? 事實剛好相反。世界衛生組織建議，2至5歲的幼童每日需運動180分鐘，較6-17歲人士建議運動60分鐘多三倍。而這些幼兒的三小時運動，並非連續進行，當中跑跑跳跳及走動也計算在其中。相信不少家長或會有同感，有時候帶孩子較上班更大體力勞動，原因是孩子的確需要「放電」，他們很容易疲倦，體力也很容易恢復，又再運動。

我家中的四個女兒，年齡一級級，三歲、四歲、六歲、八歲。她們四人經常非常開心地玩耍，每週也會外出玩不同運動，過程中她們均充滿喜樂及藉著運動產生正能量，培養她們喜歡運動的興趣，同時也讓她們嘗試失敗，不怕面對困難及提升勇氣。同時也能促進她們的神經系統和運動機能的全面發育，鍛練肌肉、平衡力，即時反應也較未做運動之前快，明顯能促進智能發展。

年紀最細的阿四，我們早前第一次帶她玩羽毛球，她便愛上這個運動，而且還每一球都能夠瞄準及立即作出反應，擊中羽毛球。回想當年她七個月大已行動自如，一歲大的時候便自由上落飯桌及飯椅、一歲半時已能自如上落床，她的體能真令人嘖嘖稱奇。這也是一項非常好的優質親子運動，也是婆孫樂呢！

+ 5 + 4 + 3

在運動過程中，除對孩子體能有益處外，更能令孩子在運動過程中學習解難能力和與人相處技巧。以劍擊為例，現在非常流行，年幼的三歲孩子也可學習，他們不但會學會掌握握劍技巧、需走的步伐，直至能夠運用，這些均需要刻苦練習，若半途而廢，是沒有可能學得懂的，在過程中孩子也能提升解難能力及學習專注。同時，除了跑步這類個人的運動外，大部份運動均需與他人合作或比賽，孩子在運動過程中也能學習如何與他人相處、如何面對失敗，在不知不覺間更能提升情緒智商。

運動所得到的快樂，是難量化，相信許多有跑馬拉松或長跑的人也深切體會。當他們跑完艱辛的路程後，會有「跑步者的愉悅感」（runner’s high）。這是當運動量超過某一層次時，體內便會分泌腦內啡或稱安多酚（英文 endorphin），長時間連續的運動及深呼吸也會令身體分泌腦內啡，足夠的運動量會把肌肉內的原糖用盡，身體便會分泌腦內啡。年幼的孩子可以與父母一起進行親子跑步、游泳、騎單車、劍擊、球類運動等，這些能令孩子充滿快樂 ! 家長們謹記每天讓孩子運動 ! 祝福所有孩子均身體及心靈健康！

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，合資格正面教養訓練員，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監