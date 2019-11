【親子教養】面對社會現況　父母必須保持正面 ｜四個女兒的校監

許多人問我如何看香港現在的情況,究竟這地方還適宜四個孩子成長嗎?應如何跟孩子說社會現況?

盼望不至於羞恥

我的四個孩子問我,現在外面在做什麼?為什麼不可以回學校,又不可以外出? 畢竟我的孩子還小,那些網上的短片,我便儘量不給孩子看了,看了對事情沒有幫助,也可能會對孩子造成成長的陰影。雖然我們心裡都很痛,但為了讓孩子繼續於童年健康正面地成長,我選擇了這樣輕輕回答﹕「外面現在有點混亂,有些人不開心一些事情,所以他們在表達他們的不開心,有機會有不安全的情況。而交通有點擠塞,有很多交通工具都沒有運作,所以學校都暫時不開門了,我們待外面稍為安全才再回學校吧!」待適當時候孩子更懂事或可有能力消化事情時候,我們再告訴他們近日的事情吧。

孩子還小,他們看到這些情況會不明所以,但我們要教導他們,若將來他們看到一些不如意的事情或情況時,縱使可能事不關己,也要儘量關心事情,為事情及相關的人禱告,不要漠視社會,不放在心中。人的標準往往會變,因為人並不完美,所以在不同時間或不同心情,面對同一件事都會有不同的反應。

其實,人真的是非常有限,有很多不足之處,我們如是,我們的孩子如是。作為父母,當我們看到孩子的不足時,我們當然會接納他們,也會原諒他們。作為父母,我們不會因為孩子的不足而看不起他們,也不會因此而不照顧他們、不顧及他們的需要,甚至會給孩子超過他們的所求所想,這便是作為父母對子女無條件的愛。

當我們看到不同人所做的不同的事,與自己的標準不同時,很自然便會看不順眼,及作出一些批評。但當我們對人嚴格時,又有沒有想過其實我們對自己有另一把尺? 我們往住會對自己較寬鬆:「看到別人眼中的刺,卻看不到自己眼中的樑木。」

雖然現在許多人心裡甚痛,但作為父母的,也必須要堅強及保持正面,好像母雞必須要保護小雞一樣,必須要撐起自己才可以應對麻鷹。

「就 是 在 患 難 中 、 也 是 歡 歡 喜 喜 的 . 因 為 知 道 患 難 生 忍 耐 ;忍 耐 生 老 練 ,老 練 生 盼 望 ,盼 望 不 至 於 羞 恥 . 因 為 所 賜 給 我 們 的 聖 靈 、 將 神 的 愛 澆 灌 在 我 們 心 裡 。」聖經羅馬書5:3-5

Be Strong,Be Still and know He is God!

作者:伍馮美娟(四個女兒的校監)

資深教育工作者,四個資優女兒之母,曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年,現為聯合基督教音樂幼稚園校監。