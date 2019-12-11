【Happy School】師生同到芬蘭取經　聖十架學校：著重快樂和效率

芬蘭是一個快樂國度，孩子也是在愉快的環境下享受學習。近年，香港不少學校也到芬蘭「取經」，希望把愉快學習的氛圍帶給小朋友。不過，香港教育制度緊張，著重考試，活動空間也比不上芬蘭，要如何在本地發揮出芬蘭的教育精粹，相信學校面對的最大挑戰。路德會聖十架學校曾3次到訪芬蘭交流，還有家長和學生一同前往，結果全都愛上了芬蘭的環境和人文風情，運用巧思把芬蘭教育融入在校園之中。 攝影：王淑君、部分圖片由學校提供

去年中，路德會聖十架學校舉辦了10天「芬蘭教體驗交流」，校長、師生及家長一行60多人初次踏足芬蘭，便已被當地的文化和教育元素吸引。王淑芬校長透露，為了讓全校師生都體驗到芬蘭的教育元素，而不掩蓋原有的校本特色，校方也花了一番心思。

學校參考芬蘭較短的上課時間，並著重快樂及有效的學習方式，以平衡平等作基礎，於是特意調整上課的時間表，早上最精神的時間便用以學習各科知識，而下午時段設功課輔導課，讓學生在校完成大部分功課，回家後得以放鬆和有更多空間發展自己的興趣，同時避免因功課問題令親子關係變得緊張。

下午安排多主題活動

學生在上午完成學科課堂後，下午則有不同主題的活動，包括「靈德課」、「彩虹課」、「級本活動」和「制服團體日」等等，充分發揮學生不同的才能和創意。而學校亦把芬蘭元素融入校本課程之中，學生可以學習芬蘭琴（康特勒琴Kantele）和旱地冰球運動，感受芬蘭的文化之餘，亦能陶冶性情，抒發情感。

旱地冰球運動更風靡不少家長，甚至組成家長隊伍，和學生一起參與多項賽事，代表香港參賽。在今年9月，該校再安排了8天「芬蘭樂教育體驗暨旱地冰球兩地校際賽」，獲得當地旱地冰玻國家級教練指導，家長和學生亦非常珍惜機會，日夜練習，十分投入。

旱地冰球

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小一上學期零默測 倡自主探究

而由去年開始，小一推行不默書、不考試，讓小朋友開心適應小學生活。學校每年亦會按不同的發展重點加入不同的元素，暑假亦不設功課，只有圍繞主題的研習，小朋友可以按興趣完成，富趣味地探究主題知識。

如本年度的主題是「非物質文化遺產STREAM計劃」，小朋友除了在暑期研習之中對世遺概念稍作理解，然後在「級本活動」的時間加入相關元素，例如用多媒體教學看《清明上海圖》、製作皮影戲、認識盆菜等等，讓學生親身體驗學習，提升學習的興趣和動力。

從手作中認識和「觸摸」盆菜。

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正在籌備「芬蘭號」

學校正在申請退役巴士建立「芬蘭號」，延續「芬蘭式教育」。上層打算採用芬蘭Arkki School的LEGO STEM課程，利用白色積木和「問題為本」的學習模式引導學生了解城市大樓的功能，從而明白城市規劃。下層則計劃以赫辛基頌歌中央圖書館共享空間的概念，以芬蘭式閱讀為背景，提供一個舒適閱讀的空間。