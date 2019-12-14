【親子好去處】豆腐人反轉聖誕　小朋友化身聖誕老人派禮物

又到聖誕假期，不少媽媽都煩惱要帶小朋友到哪裡放電兼慶祝聖誕，今年荃新天地Citywalk便出現一個色彩繽紛的TO-FU OYAKO豆腐人聖誕禮物星球，邀請大人小朋友化身見習聖誕老人，通過3大挑戰後便可畢業贏取獨家禮品，將歡樂送到全宇宙！ 攝影：龔嘉盛

在開展見習聖誕老人之旅前，先利用信和商場應用程式《S+ Rewards》換領「見習聖誕老人員工手冊」，便可以開始3項挑戰換禮物！

挑戰一：禮物寶庫

看到這排巨形夾公仔機，已經叫大人和小朋友都十分興奮！見習聖誕老人必須眼明手快，靈巧控制吊臂從寶庫中夾出豆腐人方塊，然後以特製掃描器檢視收獲！

+ 2

挑戰二：禮物檢查站

別小看聖誕老人派禮物的工作，這關是考見習聖誕老人的邏輯思維，搭建禮物運輸帶，把已完成檢查的禮物安全送往指定派發點！

挑戰二：禮物檢查站

挑戰三：禮物宅急便

來到最後一關，見習聖誕老人需進行體能測試，踏上設有感應器的台階上，在虛擬街道避過障礙物，並以最快速度把聖誕禮物安全送出，只要拿到500分便可順利畢業，成為出色的聖誕老人！

每完成一項挑戰便可得到一個電子蓋章，集齊三個蓋章即可參加「見習聖誕老人畢業式」，成為聖誕禮物星球的正式聖誕老人，並且玩一次「人人有份永不落空」的大抽獎，有機會獲得全球獨家限量版豆腐人模型、禮物收納盒、便攜手挽袋或其他聖誕精品。

+ 3 + 2

巨形打卡位：5米高聖誕機械人駕駛倉

今天的聖誕老人早已不騎鹿車，而是駕駛機械人派禮物！來到荃新天地的聖誕禮物星球，千萬必錯過在這個5米高聖誕機械人打卡留念，你還可以登入駕駛倉，跟扮成聖誕小鹿豆腐人一起擔任機械人駕駛員，齊齊出發派禮物！無論是駕駛倉內還是吊臂車前一樣可擺出趣怪pose，萌爆鏡頭！要是撞上指定日子，還有機會看到豆腐人和機械聖誕老人TEMI的蹤影，一起大玩遊戲和拍照呢！

期間限定 豆腐人精品販賣機

除了畢業禮抽獎外，禮物星球上還設置一台自助販賣機，出售各式各樣TO-FU OYAKO豆腐人精品，包括首次發售的豆腐人日本特式繪馬和行李箱貼紙，造型精緻可愛，數量有限，喜歡的話便要趁早入手啊！

5米高聖誕機械人駕駛倉

+ 8 + 7 + 6

限定豆腐人聖誕展覽

荃新天地二期還有一個小型豆腐人展覽，最吸睛的固然是掛上80個迷你豆腐人的聖誕樹，在場更有特別版豆腐人模型，例如聯乘LEGO、或是TEDDY BEAR的豆腐人，畢業成為聖誕老人後，不妨到這裡打個卡！

+ 2

TO-FU OYAKO豆腐人聖誕禮物星球

日期：2019年12月7日至2020年1月5日

地址：荃灣荃新天地