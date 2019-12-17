【人體消化大冒險】變身便便闖人體大冒險　瀡便便滑梯衝入馬桶

「衰仔！你好玩唔玩要玩屎？」這個位於Mega Box的「人體消化大冒險」，透過不同的遊戲，讓小朋友認識人體消化系統，變身便便，齊齊「玩屎」！ 小朋友可以化身為不同食物，勇闖消費關卡，從口腔進入消化系統，甚至變成便便「衝」入馬桶，藉此可以親身體驗人體大冒險！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：許珞珩 剪接：李紫銘

1.變身食物 SHOW

食物大變身！小朋友想要變身為怎樣的食物？在這裏就要選擇自己成為哪種食物，並開始探索之旅！

2. 口腔與食道站

變身食物後，走進3米高巨型嘴巴，從中可了解口腔與食道站的的相互作用。

3. 胃站

跳進虛擬胃部的波波池，進入食物的分解工場，發射胃酸，瞬間消化食物吧！

+ 2

4. 小腸站

消化系統中最長的器官就是小腸，穿越長長的小腸隧道: 消化液洗禮、消化球攻擊、密集的小腸絨毛兵團，體驗化身成為營養物質及水分。

+ 12 + 11 + 10

5. 大腸站

蠕動然後還是蠕動！快要被吸乾水份，變做便便了；走進大腸後要險避障礙物，再經過迂迴曲折的蠕動隧道，剩餘的渣子便會到達便便區，齊齊爬上巨型便便山。

+ 6 + 5 + 4

6. 消化終點站

變身便便後，就要瀡落便便長滑梯，以最佳姿勢沖入馬桶，享受最舒暢感覺。

+ 5 + 4 + 3

7. 便便樂園

便便樂園設有多個打卡位如廁紙飛毯及便便飛船等，讓小朋友樂而忘返！

「人體消化大冒險」體驗展

日期：2019年12月18日至2020年2月29日

時間：每次體驗時間約60-70分鐘

(星期一至五) 下午1時30分至晚上7時30分

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分

地點：九龍灣宏照道38號Mega Box L13

票價：12歲以上$78，3至12歲小童$98，3歲以下免費入場

Klook早鳥優惠門票預售詳情

早鳥優惠日期：2019年12月10日至17日 （只限8天）

票價：12歲以上$50，3至12歲小童$80，3歲以下免費入場