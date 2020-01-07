【Happy School】假日是教堂　聖巴拿巴堂幼稚園巧思活用空間

香港地少人多，尤其是市區，想找一個廣闊的空間給小朋友跑跑跳跳，似乎也是天方夜譚。聖公會聖巴拿巴堂幼稚園位於觀塘鬧市之中，路人走過甚至能看到學生在校內上課，但小小的校舍內竟然設置了感官室、桌遊室、大肌肉遊戲室等，容讓學生在校舍從玩樂中學習。 攝影：黃寶瑩 攝錄：黃卓敏、呂志豪 剪接：呂志豪

「現時小朋友的感統發展較缺乏，可能是家中的空間不容許他們跑跑跳跳，又或是家長未意識到這一方面是很重要的。」聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校長鄧雪堯說。該校的校舍是一座教堂，平日活動較少，於是撥以經營幼稚園。基於空間多為幼稚園及教堂共用，因此很多設施採用了易於搬動的設計，團隊更加以巧思，活用不同的空間，竟設置出更多的活動空間給學生。

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學校設有感官室、桌遊室、大肌肉室和天台，給予學生更多機會伸展。「感官室內設有不同物料，老師會定期自製和更換。有些是關於觸感、有些是有聲音、有光，我們希望小朋友在這個空間之中，可以安全探索。」同時，室內也有大型的體育設備，例如健體球等，未必每個家庭都有空間和機會讓小朋友接觸。訪問當日，幾個學生單是爬上健體球、爬入隧道，已經非常愉快。教師亦透露，在健體球上平衡，看似每個學生都能輕易做到，但事實上有些小朋友一坐上就很快跌下，有些小朋友則幾乎立即掌握，可見人人的發展也不一樣。

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其實小朋友的發展，智力、感統、大小肌肉都是環環相扣，對學習必有幫助。

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鄧校長看到小朋友在遊戲室之中，很珍惜和其他學生玩耍的時間，也能好好學習與別人相處的技巧。「例如他們知道遊戲的時間有限，會減少爭執，希望爭取最多的時間一起玩耍。」她笑說。

2年繪本教育成效大

「很多家長說，我的小朋友坐不定，不愛看書。」鄧校長坦言，閱讀不是一項「小朋友識咗就一定會變叻」的事，但只要他們對閱讀有興趣，便可以透過故事享受學習的樂趣，滿足他們的求知欲。

每個單元都用一本繪本貫穿。

學校推行了繪本教學2年，老師都活用特別和生動的方式，吸引小朋友專注在故事上，甚至代入故事之中，學習一種思考的模式。

鄧校長強調，他們會在單元完結之後，才派發整本的故事書。如此，學生會持續被未知的故事發展所吸引，投入在故事當中，也能引發他們對故事情節的思考，增強邏輯思維和解難能力，為主人公想想解決的辦法；二來，家長也能在家中聽孩子說故事的發展，進一步提升小朋友表達的能力和自信心。