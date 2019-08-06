【選校補習班】奧恩國際幼稚園　中西融合教育著重德育情緒培訓

位於中西區堅尼地城的奧恩國際幼稚園，屬私立半日制幼稚園，分小組班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年5、10月舉行開放日，6月份有新生簡介會，並於11月進行面試。小組班學生可直升幼兒班，同時亦接受公開報名。學校是以英文、普通話及粵語授課，學校著重情緒管理教育、品格培養，以聖靈果子爲主題教學，中西融合教育全面照顧不同國藉學生需要。 攝影：高仲明 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏

奧恩國際幼稚園會行用小朋友茶點進食後，所產生的厨餘放進厨餘機，再變成肥料用於耕作。 品德與情緒是教育開始 奧恩幼稚園對於幼兒情緒及德育培訓十分重視，在課程上佔很重要的部份，因為學校相信良好的情緒及德育對兒童未來成長有深遠的影響。校長鄧沅叞說：「情緒表詳對小朋友十分重要，很多時候小朋友未懂得如何表達自己的情緒，當情緒出現時更不知所措，所以我們希望讓小朋友從小開始學習這些技巧，對他們的成長乃至一生都十分有用，我們把9個聖靈果子放進日常課程當中，小朋友每月學習的内容已經包含了聖靈果子裏面的品德。」 除此以外，學校每一日會選一個小朋友做今日之星，讓他帶領其他小朋友做事，「例如把桌子擦乾净，讓大家一起用，一天完結後，其他小朋友要根據觀察讚賞他，因為這都來雙方的，小朋友藉此慢慢會自發去做這些好事，而其他人觀察到亦會發現原來我們要感恩別人為我們做的事情，自己能做到時也會去幫助其他人，也會去欣賞對方對。」鄧校長說。

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升小的銜接 另外，除了德育上，奧恩亦十分著重學生升小的銜接。鄧校長說：「我們採用小班教學，每班不會多於16個學生，一定會有外籍和本地廣東話老師各一位；如果是兩文三語班的話，甚至半數課堂會有普通話老師在場，在這樣的小組教學下，我們真的能夠看到小朋友在學習知識上的進步很快又很大，老師可以因應學生的學習速度去調校教學内容。班上人數較少，師生互動亦會更多，在進入小學前的重要關頭，老師怎樣去幫他培養表達能力，甚至如何表現自己，在日後的血學面試中，這些技巧也十分影響小朋友是否被學校取錄。」

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學術與兩文三語的培養 不少外籍家長也選擇讓小朋友入讀奧恩，學校又如何在教學上幫助不同國藉的學生呢？鄧校長說：「由於我們是國際幼稚園，而且在堅離地城區這個學生群多元的地方，的確會有不同國藉的學生，這也是我們的特色之一， 我們拓展語言、閱讀、寫作技能，構建紮實的語言能力、數學和科學概念，同時發展藝術、音樂和社交能力，令小朋友在一個中西融合教學環境中學習與成長。」 對於現在有不少家長也希望學校可提供良好的兩文三語語境氛圍，鄧校長說：「由於學校每班一定會有外籍和本地老師各一位，視乎是兩文三語還是英普班，小朋友見到老師自然懂得運用對應的語言去溝通，在這個自然的情況下，是可以訓練小朋友很強的語言能力。」

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