【選校補習班】奧恩國際幼稚園　中西融合教育著重德育情緒培訓

位於中西區堅尼地城的奧恩國際幼稚園，屬私立半日制幼稚園，分小組班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年5、10月舉行開放日，6月份有新生簡介會，並於11月進行面試。小組班學生可直升幼兒班，同時亦接受公開報名。學校是以英文、普通話及粵語授課，學校著重情緒管理教育、品格培養，以聖靈果子爲主題教學，中西融合教育全面照顧不同國藉學生需要。
攝影：高仲明
攝錄：黃卓敏、詹郭敏
剪接：黃卓敏
奧恩國際幼稚園會行用小朋友茶點進食後，所產生的厨餘放進厨餘機，再變成肥料用於耕作。
品德與情緒是教育開始
奧恩幼稚園對於幼兒情緒及德育培訓十分重視，在課程上佔很重要的部份，因為學校相信良好的情緒及德育對兒童未來成長有深遠的影響。校長鄧沅叞說：「情緒表詳對小朋友十分重要，很多時候小朋友未懂得如何表達自己的情緒，當情緒出現時更不知所措，所以我們希望讓小朋友從小開始學習這些技巧，對他們的成長乃至一生都十分有用，我們把9個聖靈果子放進日常課程當中，小朋友每月學習的内容已經包含了聖靈果子裏面的品德。」
除此以外，學校每一日會選一個小朋友做今日之星，讓他帶領其他小朋友做事，「例如把桌子擦乾净，讓大家一起用，一天完結後，其他小朋友要根據觀察讚賞他，因為這都來雙方的，小朋友藉此慢慢會自發去做這些好事，而其他人觀察到亦會發現原來我們要感恩別人為我們做的事情，自己能做到時也會去幫助其他人，也會去欣賞對方對。」鄧校長說。
升小的銜接
另外，除了德育上，奧恩亦十分著重學生升小的銜接。鄧校長說：「我們採用小班教學，每班不會多於16個學生，一定會有外籍和本地廣東話老師各一位；如果是兩文三語班的話，甚至半數課堂會有普通話老師在場，在這樣的小組教學下，我們真的能夠看到小朋友在學習知識上的進步很快又很大，老師可以因應學生的學習速度去調校教學内容。班上人數較少，師生互動亦會更多，在進入小學前的重要關頭，老師怎樣去幫他培養表達能力，甚至如何表現自己，在日後的血學面試中，這些技巧也十分影響小朋友是否被學校取錄。」
學術與兩文三語的培養
不少外籍家長也選擇讓小朋友入讀奧恩，學校又如何在教學上幫助不同國藉的學生呢？鄧校長說：「由於我們是國際幼稚園，而且在堅離地城區這個學生群多元的地方，的確會有不同國藉的學生，這也是我們的特色之一， 我們拓展語言、閱讀、寫作技能，構建紮實的語言能力、數學和科學概念，同時發展藝術、音樂和社交能力，令小朋友在一個中西融合教學環境中學習與成長。」
對於現在有不少家長也希望學校可提供良好的兩文三語語境氛圍，鄧校長說：「由於學校每班一定會有外籍和本地老師各一位，視乎是兩文三語還是英普班，小朋友見到老師自然懂得運用對應的語言去溝通，在這個自然的情況下，是可以訓練小朋友很強的語言能力。」
收生標準
對於學校的收生標準，鄧校長表示家長重視品德和情緒管理這兩方面的教育，是可以更順暢地同步會讓孩子成長。她說：「面試分成兩部分，首先是一班小朋友坐在一起，老師觀察他們與家長的溝通，或者他們愛玩什麽。第二部分我們會跟家長溝通，向他們介紹我們的教學理念和解答家長選校的問題。（ 家長部分會計分嗎？） 其實我們希望盡量選擇一些有相似理念的家長，使我們在推行例如情緒管理的教學時，大家能夠互相配合得更好。（入讀小組班更有優勢升上幼兒班嗎？）小朋友進了我們的小組班是能夠感受我們上課的模式和老師教導時的愛心，在這個情況下，小組班是可直升幼稚園而不用面試。」