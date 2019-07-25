【選校補習班】粉嶺浸信會呂明才幼稚園　新界北區熱門之選

位於新界北區的粉嶺浸信會呂明才幼稚園（下稱呂幼）於1978年創校至今逾40年，一直深受家長歡迎，今年吸引超過800人報名，是北區內極具人氣的幼稚園。呂幼為參加「幼稚園教育計劃」的半日制幼稚園，分幼兒班、低班、高班三個年級，最新2019-2020 K1提供學額為180名，上午有90班，下午有90班。 攝影：歐嘉樂 攝錄：岑卓熹、陳嘉杰、李啟康 剪接：楊帆

呂幼通過問題、探索、經驗的教學模式將玩與動手做兩大特色發揮出來，盧佩妍校長說：「因為我們相信小朋友具有不同的潛能，所以課程是從做中學，由兒童為中心出發。學生每天回到學校一放低書包之後，就可以立即到操場自由玩。而在主題學習時間裡，老師會利用問題引發學生討論，當他們討論完之後，會進行探索，藉著探索為孩子提供知識和建構經驗。」

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主題學習 盧校長相信小朋友天生喜歡玩，所以學校著重自由遊戲，並特別設計不同的遊戲，令學生邊玩邊學習。「 在分組活動，小朋友可以自選不同的學習角、體能活動，老師在分組的學習課當中會創建很多不同元素的遊戲，目標是希望小朋友學到解決問題、與人相處並發揮無限的創意。」

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生活技能課之煮食技能 另一方面，呂幼亦十分著重學生的自理能力，學生由低班開始上「生活技能課」。盧校長說：「香港的家長對子女提供很多學術上的培育，但小朋友的獨立性，自我照顧的能力其實也是不能忽略的 ，因為在小朋友的成長過程中，是需要自己照顧自己，無論是面對的社會及未來的升學 ，其實孩子也需要自己去獨立處理不同的事情，所以我們及早提供生活技能課，並分成三大範疇，包括穿衣技能、家居訓練及煮食技能，當他們到高班時，自理能力已大大提升。」

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老師在校園圖書館為學生說故事 對於教授學術知識上，呂小不主張要學生死記硬背，而是透過生活化的自然方式，讓學生學以致用。「我們利用自然的環境推廣中文、英文等讀寫的經驗，例如繪本教學，老師會選擇一些合適的故事書，讓小朋友閱讀，內容多數是一些重覆的句子，由小朋友學習閱讀和理解故事的內容，小朋友可以按照故事書入面的內容進行一些創作，學習用圖畫及文字表達，之後更要將作品演說出來，整個過程小朋友可以很自然地將聽、講、讀、寫的能力融會貫通。」

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幼小銜接的準備 呂幼家長陳太CoCo有兩名女兒，分別是已畢業的大女心翹及正就讀高班的可翹，她認為學校升小準備充足，原本內向的心翹很快已適應小學生活，更多次被小學選為班長。盧校長說：「小朋友在升小過程中，要面對學習能力、主動性及信心的挑戰，在我們課程中的故事繪本教學及Show and Tell，也可以讓小朋友培養自信去表達自己，提供一個平台讓他們介紹自己的物品、演說自己有興趣的事、說喜歡的故事或新聞、甚至旅行後的相片分享，一步一步建立信心。我們讓有小一模擬月，一改以往的綜合科目上課模式，學習小學的分科上課，加入午膳時間等；還有帶小朋友及家長參觀小學，讓他們及早有升小的準備。」

花豉國術組 星期五的多元智能課 十年多來，呂幼的學生每逢星期五也不用上常規課堂，改為進行多元智能活動。「我們深信每個小朋友都有多元智能，但沒有被發現的機會，所以我們每逢星期五，小朋友就會按照迦納教授的多元智能教學法設計出的課程，讓學生參加多元智能活動，例如英語話劇組、花豉國術組、美食組、激發思維組等，希望小朋友的多元智能可以被發掘出來。」

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粉嶺浸信會呂明才幼稚園盧佩妍校長 入學面試要求 呂幼在北區深受家長歡迎，除了吸引粉嶺、上水區家長報讀外，更吸引大埔、馬鞍山及沙田區的家長跨區入讀，盧校長分享取錄心得。「我們的入學面試主要分成三部分 ，第一部分是由家長填寫關於教養理念的問卷，因為家長的教養理念是可以直接影響小朋友的成長，所以我們首先透過問卷去了解家長的教養方式。第二是小朋友的面試，主要是透過一些簡單的指令、遊戲，讓我們了解小朋友聆聽的能力，或與別人相處的情況。 第三，我們會與家長討論一些很生活化的題目，藉此了解家長是如何去教育小朋友，他們對學校的教學理念是否了解，大家的教育理念是否完全一致。」