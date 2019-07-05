【選校補習班】港島區寶血幼稚園　愉快學習培養積極人生觀

位於跑馬地的寶血幼稚園（下稱寶幼）於1956年創校至今逾74年，一直深受家長歡迎，今年吸引超過1500人報名，是港島區內極具人氣的幼稚園。寶幼為參加「幼稚園教育計劃」的半日制幼稚園，分幼兒班、低班、高班三個年級，最新2019-2020 K1提供學額為200名，上午有3班，下午有3班。學校深信學習與愉快可並存的教學理念，透個生活化的主題情境教學，讓學生在不知不覺地獲得並鞏固知識。學校對品德教育十分重視，藉著向學生灌輸正向與仁愛教育，建立積極樂觀的態度，面對未來人生中不同的挑戰。 攝影：黃舒慧 攝錄：岑卓熹、吳釨健 剪接：楊帆

重視靈育發展 寶血幼稚園的學生予人朝氣十足、充滿能量的感覺；我們採訪隊跟著校長甘麗貞修女參觀校園，當面對陌生的記者與攝影師時，小朋友也流露出一份自信，親切淡定又自然地回應我們的提問。甘修女說：「我們是一所天主教幼稚園，特別注重幼兒靈性培育，建立關愛文化，我們重視栽培小朋友能夠多點思考，懂得與別人溝通、關心別人，有很多家長告訴我，當考小學或者去到叩門的時候，小朋友有一種比較特別的地方，他們懂得與別人溝通、關心他人，會表達自己之外亦幫助其他小朋友表達，這點令校方留下良好印象。」

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主動學習建構知識 寶血幼稚園善於將生活情境與學習知識互相聯結，實踐「教育即生活，生活即教育」的理念，透過情境學習，培育幼兒主動學習的精神，從親身體驗中建構知識。馬秀琼主任說：「孩子在幼兒成長階段，對身邊事物充滿好奇，在課程設計方面，我們採用活動教學，透過全班、小組、個別作討論、分享、觀察、探索等活動，配合高廣度（High Scope）教學理念及模式，通過『計劃、工作、回憶』的 學習歷程讓幼兒親身操作，實驗和思考，從而學懂選擇及解難方法，並將有關知識轉化爲生活技能，開展邏輯思考及推理能力，進而建立積極，自信和快樂的學習態度。」

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注重幼兒良好語文基礎 另一方面，寶幼亦十分著重為學生打好兩文三語根基，特別聘請多位外藉及本地專業英語及普通話老師，並推行多個與語言有關的特色活動，兒歌及故事朗讀計劃、普通話小擂台、新聞報告、故事創作訪問、小司儀活動及寶幼電視台等，增加幼兒運用語文的機會，促進幼兒在聽、說、讀、寫方面的準確性、清晰度及流暢度。

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學習與愉快並存為未來埋下積極的種子 單以「Happy School」來形容寶血幼稚並不足夠，因為在愉快的背後，寶幼致力均衡地將學習與愉快並存在課程當中。劉恩延主任說：「感恩我們擁有一個充滿陽光氣息的校園，令師生的歡笑聲穿梭於校園之間，我們以生活化的主題，活潑有趣的教學方法，讓幼兒在不知不覺地學習。當中的「自由遊戲」時間更是讓幼兒在没有規範的遊戲活動中，發現及解決問題，應用已有知識，學習與同伴合作，建立正面的態度，促進思維發展，鼓勵創意表達。體會愉快學習的同時，也可抒發情緒，提升信心，促進社交發展，更積極面對未來。」

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分享閱讀 分享愛 閱讀對寶幼來說是重要的一環，學校利用故事滲入語文、藝術、戲劇及體能等元素，延伸出豐富的課程。馬主任說：「書本豐富彩繽紛的圖畫可以吸引幼兒的目光，有趣而新奇的內容可以開拓他們心靈的自由和豐富生活的經驗。學校會透過選取良好的讀物，滲入正確的做人處事態度，幫助幼兒建立正確的人生觀。我們更將高班的故事週活動延伸搬到畢業禮的舞台上，活靈活現的展現在觀眾的眼前，讓小朋友對閱讀有更透徹的了解。」

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