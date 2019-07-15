位於何文田區的樂沛兒幼兒園•幼兒樂園，屬私立半日制幼稚園，分學前班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年約於8月有新生簡介會，9月舉行開放日，並於11月進行面試。2020/21學年幼兒班會優先接受原校學前班學生入讀，同時亦接受公開報名。學校是以英文、普通話及粵語授課，當中「STEAM跨學科探知課程」、語境及為學生升小的準備安排也深受家長喜愛。
攝影：鄧倩螢
攝錄：李偉軒、詹郭敏
剪接：黃卓敏
樂沛兒幼兒園吳苑君校長
針對小學設計課程
樂沛兒由趙曾學韞教授於2015年創辦，提供優質雙語學前教育。雖然學校歷史只有4年，但畢業生升小成績理想。吳苑君校長說：「在計劃課程的過程中，主要針對小學現在大概的課程需要，不過深或過淺，讓小朋友可以發揮得最好。」
為SEN學生提供針對性訓練
該校課程設計融合哈佛大學認知和教育學教授暨心理學教授哈沃德 • 加德納 (Dr. Howard Gardner) 之多元智能論的教育理念，視每一位幼兒都擁有獨特的才幹、聰明和智慧。「一般我們所說的個別差異，其實就是想出色的小朋友可以更加提升他們的層次，但對於有些天資沒有那麼高的，甚乎可能有特殊需要的，我們也有不同的配套幫助他們，今年更申請了政府的到校服務，當中會有很多不同的言語治療師、職業治療師，來到學校去幫小朋友做訓練。」
樂沛兒幼兒園K3學生Chloe媽媽
以劍橋英語教材授課
學校特別聘請每班均有三位固定的外籍英語、普通話及廣東話老師為母語的老師，教授正確英文、普通話及粵語發音，同時使用英國 Letter & Sound 英語拼音及劍橋英語YLE課程及校本中文課程。K3學生Chloe媽媽很認同學校在語境方面做得十分出色。
她說：「Chloe平日與同學閒談也說英文的，大家都以為我參加了補習班，但我沒有，在家中我也是跟她說廣東話，我只是留意到小朋友都十分喜歡英文老師，加上平日上課對話都用英文，而學校課程是用劍橋英語教材的，我最初見校長分享這套教材時，曾經覺得這樣對小朋友來説會不會太深？他們能否應付？
Chloe學了一年多，由K1到K2後英文真的進步了很多，自學能力也提高了。於是我覺得不如試一下劍橋YLE Starters這個考試吧，我只抱住參與拿經驗的心態，但考試那天，我還記得她是在一個很陌生的地方考試，我也擔心她應付不來。最後她很開心地出來，還說老師讚她英文Excellent，但我也是半信半疑，直到結果公佈她在15個盾中拿了14個，我真的非常驚喜，這都是學校的師資及語境對她有很大的幫助。」Chloe媽媽說。
幼稚園的獨特體系
該校率先引入STEAM 跨學科課程，培養幼兒高階思維能力，品格/生命教育為核心教學。吳校長說：「STEAM 是一種横跨學科的教育，課程藉著與幼兒日常生活有關的科學小實驗，激發他們的好奇心，從中引發他們主動探討和思考實驗背後的原理。」
吳校長指課程旨在透過思考的技巧訓練、探究及評量等活動，發展幼兒的解難、探究、推理、傳意和構思能力，讓幼兒在輕鬆的學習環境下探索不同的學習領域，發展他們的創意思維及自信心。
學校亦非常注重學生品格，並透過繪本及關懷社區的各項活動幫助兒童了解情緒、面對逆境、品格及生命等課題，培養積極及正面的價值觀，促進穩健的幼兒心理發展。
***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***