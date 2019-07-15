位於何文田區的樂沛兒幼兒園•幼兒樂園，屬私立半日制幼稚園，分學前班、幼兒班、低班及高班四個年級，每年約於8月有新生簡介會，9月舉行開放日，並於11月進行面試。2020/21學年幼兒班會優先接受原校學前班學生入讀，同時亦接受公開報名。學校是以英文、普通話及粵語授課，當中「STEAM跨學科探知課程」、語境及為學生升小的準備安排也深受家長喜愛。

樂沛兒由趙曾學韞教授於2015年創辦，提供優質雙語學前教育。雖然學校歷史只有4年，但畢業生升小成績理想。吳苑君校長說：「在計劃課程的過程中，主要針對小學現在大概的課程需要，不過深或過淺，讓小朋友可以發揮得最好。」

該校課程設計融合哈佛大學認知和教育學教授暨心理學教授哈沃德 • 加德納 (Dr. Howard Gardner) 之多元智能論的教育理念，視每一位幼兒都擁有獨特的才幹、聰明和智慧。「一般我們所說的個別差異，其實就是想出色的小朋友可以更加提升他們的層次，但對於有些天資沒有那麼高的，甚乎可能有特殊需要的，我們也有不同的配套幫助他們，今年更申請了政府的到校服務，當中會有很多不同的言語治療師、職業治療師，來到學校去幫小朋友做訓練。」

樂沛兒幼兒園K3學生Chloe媽媽

以劍橋英語教材授課

學校特別聘請每班均有三位固定的外籍英語、普通話及廣東話老師為母語的老師，教授正確英文、普通話及粵語發音，同時使用英國 Letter & Sound 英語拼音及劍橋英語YLE課程及校本中文課程。K3學生Chloe媽媽很認同學校在語境方面做得十分出色。

她說：「Chloe平日與同學閒談也說英文的，大家都以為我參加了補習班，但我沒有，在家中我也是跟她說廣東話，我只是留意到小朋友都十分喜歡英文老師，加上平日上課對話都用英文，而學校課程是用劍橋英語教材的，我最初見校長分享這套教材時，曾經覺得這樣對小朋友來説會不會太深？他們能否應付？

Chloe學了一年多，由K1到K2後英文真的進步了很多，自學能力也提高了。於是我覺得不如試一下劍橋YLE Starters這個考試吧，我只抱住參與拿經驗的心態，但考試那天，我還記得她是在一個很陌生的地方考試，我也擔心她應付不來。最後她很開心地出來，還說老師讚她英文Excellent，但我也是半信半疑，直到結果公佈她在15個盾中拿了14個，我真的非常驚喜，這都是學校的師資及語境對她有很大的幫助。」Chloe媽媽說。