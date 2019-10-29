【面試準備】輕鬆應對入學面試　家長要做好這5招｜投委會

踏入10、11月就是幼稚園及小學的面試高峰期，相信有很多父母不單止心情緊張，荷包亦非常繃緊，因為他們有部分可能早在數個月或甚至一年前替子女報讀各式各樣的面試班或興趣班，務求令子女在面試時突圍而出。 父母當然想給子女最好的，但要為他們做好面試準備，最重要不是大灑金錢報讀不同的課程，而是對子女的身教及愛。如何輕鬆應對面試，以下5招幫到你！

1. 從日常生活提升子女能力

父母是啟發子女的最佳人選，平常多花時間陪伴與指導他們，不用分毫也可啓發孩子的多元發展。例如與子女到圖書館看書有助鍛鍊他們的語文能力；帶他們到公園跑跑跳跳或在家中幫手做家務，都可鍛鍊他們的大小肌肉；坊間也有很多免費的親子活動，既可促進親子關係，又可培養孩子的社交技巧。

2. 適量報讀興趣班 適量報讀興趣班或課程對孩子的成長或學習是有幫助，但如果以人有我有的心態去報讀，不理子女的興趣或意願，又或是過度催谷，反而會增加他們的壓力，達不到培育子女的目的，亦不利於子女的發展。 3. 善用學校及社區資源 多留意政府資助的興趣班或課程，有部分是免費的，有些則只收取象徵性費用；社區中心或非牟利團體開辦的興趣班價錢亦相對便宜。另外，校內的免費課外活動如合唱團或其他定期表演也是不錯的選擇。 4. 做足資料搜集 面試前最緊要了解清楚學校的教學理念及方式是否適合子女，面試當日預早到達學校，讓子女熟習環境，也可參考網上的面試資訊及常見問題，做足準備！

5. 量力而為平衡開支

對於一般的家庭，每月過千元的興趣班或課程開支，負擔的確不輕。父母不必與人比較，應計算清楚自己的負擔能力，在子女教育及家庭開支兩者取個平衡。勉強將所有的家庭資源集中在子女身上，只會加重家庭的財政壓力，最終影響父母的心情甚至親子關係。