【家居意外】小朋友被傢俱夾住　專家：勿強行拉扯傷者

近日西營盤4歲男童發生家居意外，疑被摺枱夾到，被母親發現時，他已昏迷不醒。母親大驚，抱兒子落街叫救命並報警求助，可惜男童最終返魂乏術。 家居意外並非不能預防，即使發生後也能立即為小朋友解困，急救專家教大家一些避免意外的方法和簡單的急救措施，讓家長不至束手無策。

據稱意外發生時，只有母親和男童在寓所內，媽媽在執拾房間，兒子則自行在廳中玩耍，摺枱打開放在客廳中央。事發時，男童的頸部疑被摺枱的枱腳位置夾住，造成「V」型傷痕，勒至昏迷。媽媽大驚報警，並抱男童落街求助，可惜男童最後不治。

家居意外常見在廚房

為免悲劇在自己的家中重演，家長不能輕視家居意外。香港紅十字會核心急救講師暨國際紅十字會全球急救資源中心急救師資培訓師周昭榮表示，常見的家居意外包括兒童在廚房受傷、被傢俱壓倒、燒傷、中毒等等。「香港的居住環境狹窄，如想盡量避免意外，家長宜把居所執拾好，讓小朋友有足夠的活動空間。」他說。

另外，他提醒家長不宜把小朋友獨留在家中，或留在房間之中。「假如家長能看到小朋友受傷的過程，能讓救護人員更快、更準確地為傷者治療。」他指，小朋友面對穿著制服的陌生人，可能會感到恐懼，未必能清楚表達自己受傷的過程，即使救護員到場，亦需要花時間診斷情況，未能即時救出小孩。

家長宜多留意資訊 和照顧者溝通

現代父母工作繁忙，不少孩子是交由長輩或家傭照顧，周昭榮建議家長應好好和照顧者溝通，讓他們都了解到家居的陷阱，避免孩子誤中。

此外，他亦建議家長不時留意消委會的消息，注意一些含有細小部件或有潛在危險的玩具，以免小朋友弄傷或誤服。同時，家長不能一味要求小朋友遠離危險，而需灌輸家居危機的知識，別令孩子因為好奇，而在家長不注意時故意「挑戰」危機。

遇上意外 可嘗試尋找鄰居幫忙

萬一家長發現孩子被砸下來的傢俱或重物壓住，首要是把壓力從孩子身上移開，假如重物非一人之力可以移走，應嘗試找鄰居幫忙，或者找承托物抬高重物。「家長要考慮自身的力量，當然有些人在危難關頭可以發揮到巨大的力量，但如果抬起了重物，又不能維持抬起，對傷者而言就非常危險。」周昭榮又提醒，家長在不清楚孩子的傷勢之前，不應移動傷者的身體，或試圖拉扯傷者出來，一旦傷及頭部或頸椎，後果不堪設想。

而周昭榮亦建議家中常備急救箱，準備好敷料、繃帶、膠布等，當孩子出現家居意外時，也能立即急救治理。他指，常見的燒傷、燙傷可以利用清水沖洗；流血則立即止血，並用敷料包紥傷口；骨折則可用冰袋冷敷紅腫的受傷部位。在緊急的情況下，家長亦應先報警，向專業的救護員求助。