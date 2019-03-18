【兒童急救】鯁喉吞飯有冇幫助？鯁骨又能如何處理？即學救命2招

小朋友活潑好動，稍為「睇漏眼」，隨時發生意外！父母學到基本的急救方法，便可以用正確的方式幫助受傷的孩子，避免他們傷上加傷。《01親子》一連5集，邀請了香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理為我們講解孩子常見的意外，以及正確的急救知識，及時拯救孩子的性命！ 攝影：朱潤富 拍攝：繆鈞堤 剪接：林宛津

食粒狀、丸狀的食物，要小心呀！ 小朋友最愛吃，看到自己喜歡的食物，更是一刻也不想等待，立即放入口中品嘗。一心急，意外就很易發生！小孩因為食物鯁塞喉嚨，導致窒息的新聞時有發生，當孩子不慎鯸喉或是鯁骨，父母最重要是先冷靜自己，再進行正確的急救方法！ 當小朋友被異物鯁塞食道時，他們會感到呼吸困難、說不出話來，並會雙手握住頸部他們想咳嗽，但又未必能夠咳出來，身體亦會微微向前傾，企圖把異物咳出來。父母從以上的徵狀，便能立即看出小朋友被異物鯁塞。

有人說，這情況需要吃一口飯，又或者吞一大口水，把異物強行吞下去。香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎（Barbara）說，絕不建議這種做法。「基本上已經有食物鯁塞在氣管上，若再添加其他食物，再吃更多，只會更加阻塞他的氣道。」她說。

小朋友鯁喉，會雙手叉頸，呼吸困難。 她建議，父母第一時間可以先檢查孩子的喉嚨，看看能否看到鯁塞物，「如果看到，可鼓勵小朋友咳嗽，嘗試把鯁窒物咳出來」。假如真的不行，便要求專業救護人員協助，並於等待期間施行「拍背法」和「推腹法」。 學會救命2招 父母可以施行「拍背法」，嘗試在小朋友背部的肩胛骨中間，大力拍打5下。 假如不成功，便可嘗試「推腹法」，在小朋友的肚臍對上，以拳頭向上和向入按壓，希望增加小朋友腹腔內的壓力，從而把異物吐出來。 父母宜不斷梅花間竹地施行「拍背法」、「推腹法」，直至異物被吐出。