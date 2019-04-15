【兒童急救】家用急救箱常備7種物品　毋須放置成藥

小朋友未建立到安全意識，又喜歡四周探索，偶有受傷和意外也在所難免。在意外發生的時候，父母必先保持冷靜，再為小朋友進行緊急的處理。雖然法律上沒有列明家中必須備有急救箱，但常備一些急救的用品，亦是有備無患。 攝影：朱潤富

一不留神就受傷。 小朋友碰傷撞瘀，或許是家常便飯，因此父母更要學識幾招急救傍身。不過，空有技術也沒有用，在家中應常一些處理傷口的應急物品，才足以保平安。 香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）亦建議，在家中應常備急救箱，而且應放置在成人方便取用，不宜放在上鎖的櫃中或兒童拿到的地方。 而急救箱之中，應備有以下物品： 1. 膠布 2. 敷料，例如紗布 3. 綿花球，用來沾消毒藥水以清潔用具 4. 三角巾 5. 繃帶 6. 安全扣針或醫生膠布，用來固定繃帶 7. 消毒酒精，用來消毒用具，而非直接塗上傷口

另外，以下物品可以按需要添置：

1. 圓頭剪刀，用來剪繃帶或膠布

2. 鉗子

3. 洗傷口用小盤

4. 即棄手套

5. 探熱針、糖尿機等用品

要定期檢查急救箱，才知物品是否齊全。 應定期檢查和添置 Barbara指，部分的物品設有使用期限，亦有可能家人取用了而沒有通知，因此建議定期檢查急救箱中的物品，適時更換或添置。而她建議至少2至3個月查看一次。 另外，在急救箱之中並不宜放置成藥、有顏色的藥水或燙火膏。「有顏色的藥水會影響醫生檢查傷口的情況，因此現時應不會再買到此類藥水。」Barbara說，而燙火膏會阻礙燒傷、燙傷的皮膚散熱，反而令熱水鎖在底層的皮膚中繼續燒傷，假如有傷口的話更有機會導致發炎或感染，故亦不是理想的藥品。

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