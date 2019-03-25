【兒童急救】小孩愛跑喜跳易扭傷　應該冷敷定熱敷？

小朋友活潑好動，稍為「睇漏眼」，隨時發生意外！父母學到基本的急救方法，便可以用正確的方式幫助受傷的孩子，避免他們傷上加傷。《01親子》一連5集，邀請了香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理為我們講解孩子常見的意外，以及正確的急救知識，及時拯救孩子的性命！

香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）指，在處理扭傷時，最令人憂慮是患處腫脹。而為防止扭傷的部位變腫，首先建議傷者先休息，不應再郁動受傷的部位，再把患處輕輕抬高，並用冰敷20分鐘左右，最後用壓力繃帶包紥。

可用凍飲或雪條代替

使用壓力繃帶是希望為患處施予壓力，減少腫脹的機會。萬一手上沒有冰袋，也沒有壓力繃帶，也可以到便利店買冰，或是購買冰凍的飲品、雪條，代替冰袋敷在患處。另外，亦可以用手帕、領巾或是外套綁住患處，雖然沒有壓力的作用，但也希望能減低之後腫脹的機會。

不應再郁動患處

或者有家長會擔心孩子扭傷時，會傷及筋骨，很多時候會轉動一下孩子受傷的腳或手，看看有沒有更嚴重的傷害。但Barbara直指在急救的角度上看，首要是讓傷者休息，不應再移動或轉動他的患處，以免遭受二次傷害。「當前往看醫生時，也應該盡量攙扶他，避免再郁動患處。」Barbara說。