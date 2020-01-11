【親子好去處】暢玩免費遊樂場　盡情放電、發揮孩子創造力

放假去邊好？全港最大的大白灣沙灘兒童遊樂場面積擴大一倍，引入全新遊樂組合設施，讓小朋友發揮創意。而PlayRight智樂則在沙田和卑路乍灣公園也設有遊戲外展，後者更是一個二分一遊樂埸，由小朋友利用剛建設的平台上，孕育出自己獨有的遊戲！今個周末，就和小朋友去盡情放電吧！

大白灣沙灘兒童遊樂場全新大型組合

在去年底，全港最大的大白灣沙灘兒童遊樂場再擴建，並添置了大型組合設施，既可以獨立玩耍，也可以讓小朋友發揮創意，分組以不同設施為起點作賽。新的沙灘遊樂場將成為一個安全、共融、刺激度兼備的兒童社交場地，讓不同國籍、年齡的小朋友可以在安全舒適的遊樂場玩耍，並互相照顧。寓學習於娛樂。

全新遊樂設施組合以大自然色調設計，包括攀爬架、滑梯、小型繩網、繩索吊橋、小型梅花樁、斜行走道等，讓小朋友在遊玩過程中訓練手腳協調、平衡力及大小肌肉運用。對於年紀較小的小朋友，家長們可與他們一起定立完成目標，鼓勵他們以循序漸進的障礙賽形式玩樂，訓練膽量與耐力。全新遊樂設施加上香港罕有的繩網連滑梯、Supernova「風火輪」、全港遊樂場獨有的飛天吊索及可容納多人一同玩耍的特色鞦韆等，絕對是首選的親子遊樂場所之一。

費用：全免

免費交通優惠：凡於 15 間 D'Deck 或 4 間愉景北商場的指定餐廳 2消費滿港幣 120 元，憑即日收據正本往「免費交通服務台」可獲贈由愉景灣返回市區之免費交通優惠 。

智樂社區遊戲外展@沙田民政事務處遊戲日

(PlayRight FB圖片)

星期天是家庭日，一家人一同參與的就是最溫馨的家庭日，一家人可以一齊玩的就是最好玩的家庭。這個星期天（2020年1月12日），智樂社區遊戲外展團隊將長驅直入沙田，為你和你的家人，創造開心Family Play Day！

日期：2020年1月12日（星期日）

時間：上午11時至下午4時

地點：沙瀝角落

對象：3至12歲小朋友及其家長

遊戲內容：激輪滑梯、透明畫廊、Snug & Outdoor、紙皮城堡、水泡相撲、Imagination Playground

參加辦法：免費開放、毋須報名、歡迎即場參加

二分一公園

(PlayRight FB圖片)

卑路乍灣公園的中央草坪在過去四天新增了不少帆布、木條、帳篷、更有不少鋸木、操作電鑽的畫面出現！二份一遊樂場是香港首個童創主導、兒童為本，由小朋友獨家演繹、開發轉變的遊樂場。

全新設計兼由無到有從零建起的計有主建築兩層平台、涼亭舞台和木製滑梯，究竟會孕育甚麼遊戲出現呢？究竟會引發甚麼遊戲點子？究竟交由小朋友完成的另外一半，又會是甚麼呢？

內容：建築及體能挑戰區（平台、梯級、滑梯）、零散材料區（車軚、紙皮箱、竹枝、水樽、網等）、污糟貓遊戲區（水、粉）、自由創作區（布藝、黑板）、互動遊戲區（陀螺、球類）、另設幼兒專屬的遊戲區

對象：3至12 歲的兒童及其家長

參加辦法：僅限網上成功報名者進場參加

溫馨提示：部份遊戲有可能弄污或弄濕衣服，請按個人需要，預備毛巾及額外衣物以供替換。