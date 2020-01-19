【農曆新年】假期怎打發時間？家長安排活動三個關鍵｜Mommy Amy

聖誕節假期在月頭剛放完不久，下星期又迎來農曆新年假期，最高興的莫過於是一眾學生了。做父母的反而是正在頭痕，該安排什麼活動讓小朋友打發時間呢？

在此，我想分享三個安排假期活動的關鍵：

一、多往戶外活動

香港是石屎森林，平日想多見林木也困難，因此放假時便可多把握機會去戶外走走。一來地方較為空曠，能夠盡情跑跑跳跳，舒展筋骨；二來亦是一個機會，放下電子產品，盡情享受當下。無論是行山、運動還是野餐，都是很好的戶外活動。

二、親子一同投入

無論是安排什麼類型的活動，最重要是能夠全家人一起投入。平日或許忙於工作，沒有太多空暇時間與小朋友互動；難得假期可以不用工作，便是全家共聚的好機會。若平日因少交談而不知如何展開話題，可以選擇一些需要較多互動的活動，例如是玩桌遊或一起製作美食等，對話打開了，便更易進行延伸的交流。

三、留白不浪費

若平日大家返工返學已十分疲憊，其實放假只留在家休息亦並無不可，但可以盡量讓小朋友進行一些開放性及沒有規範的遊戲，如積木或角色扮演等，即使是平常玩開的玩具，我們亦可以暫時忍口又收手，由孩子主導整個遊戲的過程，父母只專心做一個安靜的旁觀者；除了開放式的空間能為小朋友更增添玩耍的樂趣，這亦是一個讓我們觀察小朋友的好機會，從中可以看到小朋友的喜好及不同面向的能力。

希望大家都能夠在忙碌的日程中趁假期好好享受，親子關係亦更親蜜！

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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