沒有最好的學校　最重要的選校關鍵是……｜Mommy Amy

踏入新的一年，對於家中有準備升幼小中的家長來說，第一件需要面對的大事必然是選校了！這個一月，升中的需要選擇自行階段的心儀學校，升小的則要選擇統一階段的學校，而即將升讀幼稚園的更需要在統一註冊日內為子女落實人生中的第一所學校。這一個決定一點也不易做，因為將影響子女未來數年的人生，甚至整個家庭的氣氛。

在網上要尋找學校資訊不難，不少專家都提供了不同的意見及分析，如喜歡理性地看數據的話，不同的指標及排行榜也不少；但是否只要照書看數據論名氣來決定便總沒錯?

不少人應該都聽過一句過來人流傳下來的說話：「沒有最好的學校，只有最適合的學校」，但又何謂最適合呢?

其實這「適合」二字，除了指適合子女，我覺得更準確應該是指適合家庭。每個家庭的理念、需要、甚至能提供的支援也不同；沒有誰對誰錯，誰比誰好，正如每個人都應該是獨一無二，其實家庭亦一樣。有人會說，我們總要面對現實，跟著大環境走；沒錯，教育體制仍然是以傳統考試制度為主，但別忘記，離開校園後的職場人生，不會再是以學術成績論高低，更看重的是一個人的創意、協調、批判思考等不是以傳統考試能評估出來的能力。因此在挑選學校上，是選擇偏向傳統還是活動教學，除了看孩子性格，其實更觀乎家長相信那一套教學更能培養出孩子面對未來世界的能力。

在過去數年，一直密集式地去瞭解不同的中小幼學校，我深刻體會到，即使是全港最強的神校，可能都有其相對失色的地方，針是沒可能兩頭地利，每所學校本身亦會有不同的強弱項及特色；因此在做選擇時，最重要的不是去「比較」而是去「瞭解」。一所學校的長處是否自己所追求，其短處又是否家長能去接受及包容，最重要的是家長是否能補足學校的不足呢?

正如有些家長喜歡重學術的學校，那麼家庭是否能配合學校在家督促學生溫習呢？在體藝及品德教育方面是否能夠自行去補足，提供子女全人教育呢? 如家長相信活動教學，這相對需要家長投入的學習方式，我們又是否準備好時間及能力去長期支援、從旁引導孩子學習呢?

不論我們最終做了什麼選擇，最緊要是清楚理解自己背後為何這樣選擇，並勇敢忠於自己的決定，因為我們才是最瞭解自己家庭的人，「世上沒有最好的學校，只有最適合我們家庭的學校」，祝大家子女都能入讀心儀的學校，共勉之！

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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