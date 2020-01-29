【睡眠影響】社交能力關睡眠事？專家：孤單更會傳染

返工放工……返學放學……人生大部分時間就是這樣渡過。如果不用返工或上學，你還會早起嗎？假期賴在被窩裏睡覺的你總會因為「叉足電」而感到精神奕奕，特別想與家人或朋友聊天和外出；相反，睡眠不足的你卻總是提不起精神與人溝通。 有研究指出，無論是睡眠不足或是睡眠質素下降，都會令人感到孤單，影響社社交。

睡眠不足會否令我們避免社交及感到孤單？（Getty Image）

「唔夠瞓」或「瞓得差」會令我們感到孤單

美國柏克萊加州大學早前進行研究，邀請了18位健康的年輕人作為主要的研究對象，探討他們在睡眠充足及缺乏的情況下，對陌生人接近研究對象的距離作出評估和比較，並透過功能性MRI腦部掃描及一系列的評估，觀察他們在實驗時的腦部神經活動。

研究結果發現，無論是睡眠不足，抑或是睡眠質素下降，都會令人感到孤單，並避免社交活動。這是因為睡眠不足會令我們的大腦對別人的接近產生警戒性。

孤單感會被自然加劇及傳播 形成惡性循環

為了增加實驗的客觀性，除了上述18位主要實驗對象外，研究團隊還在網上招募了兩批人士進行研究。其中一批總共1033人的受訪者被邀請作為評估主要實驗對象的裁判，觀看他們的實驗影片及對他們作出評價，並回答一些問題。

結果顯示，即使這些評判完全不瞭解實驗目的和設計，他們也會覺得那些缺乏睡眠的人們表現得特別孤單，不想與他們認識和合作。因此，研究再次證實了孤單的人們會更加被社會孤立，他們可能會覺得更加孤單，形成惡性循環。

更可怕的是，這種孤單感會有傳染性的效果，即人們在看到那些缺乏睡眠的人後，自己也會感到特別孤單。

孤單感會有傳染性的效果，即人們在看到那些缺乏睡眠的人後，自己也會感到特別孤單（Getty Image）

孤單感會引致多種疾病

孤單感會帶一系列的健康問題，不容忽視。研究指出，那些在社會上感到孤立無援的人會較易有心血管疾病及酗酒問題，自殺率亦較高，他們會更容易患上與壓力及免疫系統功能變差有關的疾病，以後患上老年痴呆症的風險亦會增加。

既然知道睡眠與孤單感的關係，我們當然不單止要睡得更多，更要睡得更好！

參考：Nature Communications