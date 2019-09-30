【睡眠質素】每種睡姿各有好處　傾左傾右都有學問

我們每人都會把人生大約三分之一的時間放在睡眠之上，因此我們更應了解睡覺各種小知識！不少人也知道要有足夠時間睡眠，小朋友也好大人也好，不要趴著睡，因為可能會導致窒息等等，不過相信大家對於趴睡以外的睡姿則沒有太大講究，不同的睡姿原來會有不同的影響，有種睡姿更會增加發噩夢機率，你們又猜得中是哪種嗎？

傾左側睡

好處：有研究指出，經常胃酸倒流令胃部感到灼熱不適的患者，他們如果傾左側睡的話會有助他們改善不適情況。目前雖無一個確實的原因，但專家相信與內藏器具的構造排列有關，當身體傾左時胃液倒流上食道的機會將大大減少。而且相對於正面仰睡，趴睡，側睡更有助清除大腦中不必要的「廢物」。

壞處：來自土耳其大學（Yuzuncu Yil University ）的研究發現，與傾左睡和傾右睡的人比較後，發現傾左睡的人會有40.9%的人會發噩夢，但傾右的卻只有14.6%！

傾右側睡

好處：如果你有高血壓問題，右傾睡是一個好選擇，人的心藏長在左邊，令心藏處於高位會有效減少血壓和心跳率。和傾左側睡一樣，這種睡姿亦有助清除大腦中不必要的「廢物」。

壞處：懷孕晚期的孕婦右傾睡會影響對胎兒的供血，增加流產機率。

仰睡

好處：有腰背痛的人士，只要採用仰睡的方式，再在膝蓋下方用枕頭支撐，便能有效舒緩情況。而對於媽媽來說，仰睡更是最保養皮膚的睡姿！因為任何一邊面部也不用長期壓在枕頭上6至8小時，出汗除了會阻塞毛孔外，長時間面部受壓更會出現皺紋。

壞處：如果本身有磨牙的習慣，仰睡會加劇這個情況，同時仰睡會更容易出現打鼻鼾和睡覺窒息的機會，因為地心吸力影響下，舌頭更易後翻令呼吸道變窄。

雙腿彎曲側睡（BB睡姿）

好處：這種睡姿就是媽媽常說嬰兒睡得像「蝦米」的姿勢，只要不是彎曲得太利害，其實呼吸不會受到影響。而且使用這種睡姿的人醒來後會更有活力迎接新的一天，皆因他們透過使用這種童年的舒適睡姿來幫助釋放一日的壓力。

壞處：耳朵至頸部位置容易出現空隙，增加頸、肩壓力，為了避免這個空隙造成的影響，肩頭愈橫，就需要更加大的枕頭。

參考資料：Sleep on your front if you want racy dreams: From heartburn to your risk of dementia, odd effects of how you sleep