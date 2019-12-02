【冬天睡眠】寒流殺到　棉被、睡衣點先夠暖？中醫建議兩招更好眠

天文台預計明早天氣開始轉冷，明早氣溫低至14°C，周日更有機會低至12°C ！這種天氣保暖工作稍有不慎小朋友便很容易生病，因此從衣物以至床上的棉被毛毯，都要準備充足用得恰當，以下事項媽媽一定要留意。

中醫建議睡前兩招 助小朋友冬日更好眠

1.香茅水浸浴/熱水泡腳

謝嘉雯中醫師指出，如果家中有浴缸的話，可以用香茅煲水浸浴，除了有暖身效果外，香茅本身的味道清新,還有助提神。如果家中沒有浴缸，可以簡單煲水泡腳，在足掌的前三分之一處有個穴位叫 「湧泉」，湧泉穴是腎經的原穴，其命名是指腎經之氣如泉水湧出來，流通全身和四肢。所以腳暖代表腎氣充盈，自然全身暖和！

2.睡前一杯桂圓杞子紅糖茶

桂圓杞子紅糖茶製作方法：將桂圓20克、杞子15克加三碗水煲剩一碗，最後加入適量紅糖調味。如小朋友不抗拒，加少許肉桂粉煲，暖身效果更佳。

棉被毛毯次序不能錯

棉被和毛毯不會自行發熱，它們的功能是保暖，因此「暖」的來源是小朋友的體溫！要保存這股暖空氣，厚身的棉被應在底，毛毯在上。

厚身的棉被有空間去容納暖空氣，最外層的毛毯則防止暖空氣流走；假如次序錯了，毛毯在底，那樣便沒有空間去容納和保存這股暖流。

睡房保持空氣流通

開窗雖然會有陣陣寒風吹入房間，但關上窗門會令空氣不流動，有機會令室內二氧化碳濃度過高！當室內二氧化碳濃度過高，小朋友身體會需要更多氧氣，繼而會呼吸得更用力，亦有機會調整睡姿，輾轉反側睡得不好。

睡衣不宜厚、緊身

一般來說，棉被和毛毯已經有足夠的保暖功效，因此穿太多反而會令小朋友過熱出汗！出汗後毛孔張開便會容易感冒，因此睡衣不宜過太厚。

而有家長擔心小朋友腳掌外露受冷，可能會給小朋友穿著襪子睡，對此謝嘉雯中醫師認為，雖然著襪可以保暖，但太緊會影響血液循環，如果真的認為有需要，盡量揀選一些家居襪，厚得來又不會太緊太焗。

兒科醫生建議 孩子比父母穿多一件

兒科專科醫生張傑則指出，一般父母傾向給小朋友穿多一點衣服，但反而令小朋友不舒服，加上穿多穿少並沒有客觀的標準。很多父母會摸小朋友的手腳去評定小朋友是否夠暖，其實是錯的！更準確做法是觸摸身體的溫度，因為手腳的溫度並不反映身體軀幹的溫度。

最後醫生提供一個私人建議給大家，就是父母自己當時穿多少件衣服，孩子就比自己的數量多一件便可以。