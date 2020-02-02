【停課】在家不偷懶！3個免費英文電子書網站推介｜Miss Carley

情況怎樣壞，小朋友也要盡量正常的過。停課期間不宜外出，家中的書又看完了怎麼辦？其實在家也能輕鬆在網上閱讀英文電子書！以下推介三個免費網站，希望對各位家長及小朋友有用！亦願祝各位安好！

網站一：（按此）

收錄了過百本適合幼兒至中學程度不同題材的英文故事書，可下載PDF檔或在線上閱讀， 每本由數十頁至數百頁不等。

網站二：（按此）

須先註冊戶口但費用全免， 收錄了過百本Oxford出版適合幼兒至小學程度的英文故事書，就連大受歡迎的Oxford Reading Tree也有呢！

網站三：（按此）

收錄了數百本適合幼兒至中學程度、不同題材及程度的英文書，當中大部份為資訊性課外書，增強英語能力之餘亦同時長知識啊！

作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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