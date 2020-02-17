【停課】灌輸理財知識　免費工作紙學貨幣及正確消費態度｜投委會

新型肺炎疫情持續，全港中小學和幼稚園延長停課至3 月16 日。相信停課期間家長都少帶孩子外出，小朋友長期留在家中難免「呻悶」。家長不妨借此機會向小孩灌輸理財知識，利用投委會的網上理財工作紙，與孩子愉快上一課親子理財課。

認識金錢(適合4至6歲)

孩子透過填顏色和分辨需要付費的活動，學習貨幣設有硬幣和紙幣，並明白買東西需要付金錢。

認識外幣與匯率(適合6至9歲)

孩子要配對不同國家和城市使用的貨幣及學習外幤兌換報價，家長亦可找找家中的外幣，讓孩子摸摸或點算，加深他們的印象和興趣。

正確的消費態度(適合9至11歲)

家長可與子女討論何謂正確的消費態度，並引導孩子思考最近零用錢的支出狀況、記錄，讓他們明白金錢有限，建立正確的金錢觀念和消費態度，並懂得透過儲蓄達到買心頭好的目標。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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