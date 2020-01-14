【親子旅遊】去玩都可以教孩子理財　必學5個理財概念｜投委會

臨近新年，相信不少人會趁著長假期一家大小去旅行。外遊是一家人朝夕相對的難得機會，父母除了可以在旅途中教導孩子以下5個理財概念，也可下載旅行遊戲紙與他們邊玩邊學理財。

1. 盡量節省金錢

父母可讓孩子參與準備及安排行程，令他們明白旅行牽涉不同的費用，包括機票、住宿、交通及膳食等，所以大家應該盡量在可行的地方節省金錢。如果孩子想去多個收費主題樂園，提醒他們樂園的消費並不便宜，請他們按預算選取當中的一兩個，再加插一些免費的公園或景點。

2. 認識外幣及匯率

教導孩子不同地區使用不同的貨幣，例如：在香港我們會用港元，但在外地旅遊時，港元是不合用的。在出發前先，父母可先向孩子介紹目的地所使用的貨幣，例如名稱、種類、外貌及設計等，也可請較年長的孩子學習簡單換算港元及當地貨幣。

3. 妥善保管財物

父母要培養孩子保管個人物品的好習慣，減少個人財物不翼而飛。在出發前，請孩子參與準備自己的旅行物品；在旅途中，提醒他們要妥善保管自己的物品，例如用完水樽或其他物品後要放回在背包內，在離開景點或餐廳時，記得檢查有否收拾好自己的物品 。

4. 分辨「需要」定「想要」

旅途中，孩子可能想買手信或精品作記念，父母要提醒他們分辨「需要」定「想要」及學習如何取捨，例如家中是否有類似物品？相比家居擺設，文具及日用品等是否更實用？假如孩子想買些小禮品送給朋友或老師，雖然懂得與別人分享快樂是值得鼓勵的，但父母也可鼓勵孩子出部分的零用錢，使他們明白自己也有責任分擔手信開支。

5. 學識貨比三家

孩子在選購禮物給自己或朋友老師時，提醒他們先訂立清單及預算，再逛不同的店舖以比較物品的價格及質量，學習在有限的預算下，要貨比三家，作出最合適及精打細算的選擇。

免費下載理財遊戲紙

投委會製作了以下關於旅行的理財遊戲紙，父母可鼓勵孩子完成有關任務，為旅途增添多一重意義。

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我的旅行遊記– 鼓勵孩子製作這份獨一無二的旅行遊記，以記低旅程的難忘的回憶，包括所見所聞、吃過的特色美食、到訪的地方等。在出發前，請孩子在遊記內列出使費預算，再收集旅程中的消費單據或景點門票，記錄自己的最終開支。

認識貨幣及匯率- 讓孩子明白不同地方使用不同的貨幣，學習將港元兌換成其他貨幣。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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