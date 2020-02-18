【武漢肺炎】狂洗手用酒精搓手易傷手 醫生：會令皮膚痕癢過敏

近日武漢肺炎肆虐，市面上的酒精搓手液都被搶購一空，為免不幸「中招」，大部分人都建立了經常洗手的習慣，更有人病態性地不停洗手，經常洗手會引致甚麼問題？皮膚科專科醫生陳厚毅指，近日有不少人因太頻繁洗手或使用酒精搓手液而求診。

武漢肺炎肆虐，市面上的酒精搓手液買少見少，人人自危，除了用酒精搓手液，更會經常洗手，甚至養成病態的洗手習慣。不過，洗手洗得愈多真的是愈好嗎？「其實，我們在找不到可以洗手的地方的情況時，才會用到酒精搓手液，一般來說普通洗手液已經足夠。當然，進食前、到公眾場所或不衛生的地方後，使用酒精搓手液或皂液洗手是比較理想的。」皮膚科專科醫生陳厚毅說。

注意清洗雙手7個部分

酒精搓手液只是比一般洗手液更方便的代替品，使用普通洗手液已經足夠殺菌，不必過分擔心買不到酒精搓手液而引起的衞生問題。一味病態性地不停洗手不代表會遠離病菌。陳醫生表示，洗手的重點在於跟足步驟，仔細清洗雙手的七個部分（即手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖、手腕），這樣才可以達到乾淨的效果，否則很大機會達不到洗手的效果。

衞生防護中心網頁圖片

勤洗手易刺激皮膚 致濕疹個案上升

皮膚科專科醫生陳厚毅指不停用酒精搓手或用皂液洗手會，最常見的情況是皮膚出現損傷。「過分洗手容易引致皮膚的保護膜受損，令皮膚變得繃緊，刺激皮膚，導致痕癢、皮膚過敏，甚至濕疹。若皮膚痕癢或濕疹問題處理不當，會導致皮膚破損，以致發炎（紅、腫、熱、痛）。」

陳醫生表示，近期間中也看到有人因太頻繁洗手或使用酒精搓手液而求診，而近日因經常洗手而導致濕疹的求診人數更比平時多出一倍以上。

皮膚科專科醫生陳厚毅教你護手4招：

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